Manfredonia. “Non tradiremo mai il patto e la fiducia dateci dai cittadini”

MANFREDONIA (FOGGIA), 01/02/2023 – “Manfredonia è un laboratorio politico del centrodestra divenuto modello vincente a livello nazionale, dove civismo e partiti d’area funzionano insieme.

Un modello di successo non solo a livello politico, ma anche amministrativo a cui in molti guardano con interesse per cercare di replicarlo per la sua capacità di essere identitario e rappresentativo con la capacità di permeare il territorio e farsi interprete delle richieste delle comunità. Come lo siamo noi liste civiche “Strada Facendo” e “Io Voto Gianni” che, ispirandoci ai principi della coerenza e della responsabilità, assieme al sindaco Gianni Rotice, non tradiremo mai il patto e la fiducia dateci dai cittadini a novembre 2021. Non ci interessano altri argomenti, giochi politici e personalismi.