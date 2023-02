Rubava i denti d’oro al nonno: un 28enne pugliese li sostituiva con mollica colorata

MILANO, 01/02/2023 – (di Francesco Oliva bari.repubblica.it) Rubava i denti d’oro al nonno di notte rimpiazzandoli con mollica di pane compressa su cui ci passava persino della vernice gialla.

Scoperto, è stato denunciato e ora anche condannato. Il ladro era il giovane nipote: un 28enne di Lecce trasferitosi tempo prima in casa del nonno, a Milano. Furto aggravato, l’accusa per la quale questo giovane salentino ha patteggiato 4 mesi di reclusione beneficiando comunque della pena sospesa e della non menzione così come stabilito dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale del capoluogo milanese dove si è celebrato il processo. bari.repubblica.it