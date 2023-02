TGCOM24: “Monte Sant’Angelo, un incantevole presepio vivente”

FOGGIA, 01/02/2023 – (tgcom24.mediaset.it) “Monte Sant’Angelo, che fa parte dei Borghi Più Belli d’Italia ha un’antica storia. Secondo la leggenda, alla fine del ‘400 dopo Cristo, l’Arcangelo Michele apparve al Vescovo in una grotta sulla quale fu poi costruito il Santuario che da 1500 anni è meta continua di pellegrinaggi. E’ bello e importante a tal punto che l’Unesco l’ha dichiarato patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Foto Celestino Furii

Pellegrinaggi – I cammini e i pellegrinaggi fanno parte della storia della Monte Sant’Angelo: dalla Via Micaelica (che collega Mont Saint-Michel con la Sacra di San Michele in Piemonte fino al Gargano) alla Via Sacra Langobardorum passando per la Via Francigena; nell’Altomedioevo era tra i quattro più frequentati luoghi di pellegrinaggio della cristianità secondo l’itinerario di redenzione spirituale, noto come “Homo, Angelus, Deus” che prevedeva la visita alle tombe degli apostoli Pietro e Paolo a Roma e di San Giacomo di Compostella in Spagna (Homo), all’Angelo della Sacra Spelonca di Monte Sant’Angelo (Angelus), infine ai luoghi della Terra Santa (Deus).

Da non mancare – Da visitare anche il misterioso Battistero di San Giovanni in Tumba (detto “Tomba di Rotari”) e la meravigliosa Chiesa di Santa Maria Maggiore con i suoi preziosi affreschi, oppure l’Abbazia di Santa Maria di Pulsano e ai suoi Eremi, la magica Foresta Umbra o la suggestiva costa della marina. Montagna, foresta, boschi, mare, gastronomia d’eccellenza e un patrimonio storico-culturale inestimabile, tutto da scoprire. tgcom24.mediaset.it