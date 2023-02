Trani, Memorial De Feudis: è iniziata la stagione agonistica per l’Atletica Trinitapoli

Trani (BT), 1 febbraio 2023 – Da fine gennaio è iniziata per l’Atletica Trinitapoli la stagione agonistica 2023. Subito in attività cinque atleti della compagine casalina che si sono confrontati con oltre 300 iscritti al cross di Trani, gara di corsa campestre presso l’azienda Pastore dove l’associazione Trani Marathon ha organizzato l’ottava edizione del memorial Mauro De Feudis.Gli atleti casalini: Cicinato Walter, Carrer Livio, Di Bitonto Savino hanno percorso i sei km del percorso previsti per le categorie 23/50 anni, mentre i tesserati Mancano Cesare e Nanula Savino i quattro km riservati alle categorie over 60. Percorso molto tecnico per l’altimetria, che non ha creato molte difficoltà ai nostri maratoneti. Buoni tutti i piazzamenti e podio sfiorato per Cicinato e Nanula che si sono piazzati al quarto posto delle categorie Sm 35 ed Sm 65. Undicesimo classificato Mancano cat. Sm 60, quattordicesimo Di Bitonto cat. Sm 45 e tredicesimo Carrer cat sm 50.

La gara era valevole come prima prova del trofeo degli Ulivi riservato a dieci società della Bat, due del barese ed una della provincia di Foggia.Il prossimo appuntamento è l’ ottava prova in programma il 7 maggio, sulla distanza di 10 km che vede l’organizzazione della stessa proprio dell’Atletica Trinitapoli.

A cura di Michele Mininni