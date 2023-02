Tregua fiscale anche per i cittadini di San Severo: soddisfazione di Umberto Porrelli

SAN SEVERO (FOGGIA), 01/02/2023 – “Il consigliere comunale Gianni Florio bene ha fatto a sollecitare l’adesione del comune alla cosiddetta “Tregua fiscale” che è stata prevista dalla legge di bilancio 2023”.

Il presidente del movimento civico “Città Futura” Umberto Porrelli esprime soddisfazione per l’iniziativa avviata dal consigliere Florio e recepita dal Comune di San Severo, finalizzata a dare un respiro di sollievo al tante famiglie sanseveresi alle prese con cartelle esattoriali. L’adesione alla “Tregua fiscale” riguarderà tra l’altro la nuova parziale rottamazione delle cartelle e lo stralcio dei “mini debiti” fino alla cifra di mille euro. “La novità fiscale – spiega il presidente Porrelli -, rappresenta un’opportunità per i cittadini del comune di San Severo.

Dove la legge consente di poter applicare delle misure di agevolazione, così come in questo caso, bisogna darne concreta dimostrazione. La situazione economica di molte famiglie sanseveresi è drammatica. In questo particolare momento storico, dopo anni duri dovuti alle restrizioni a causa del covid 19, l’incremento generalizzato dei costi della vita e la fase di delicata congiuntura economica che attanaglia anche la nostra città, era doveroso cogliere tale opportunità che consente la modalità di pagamento agevolata”. Va precisato che per quanto riguarda le multe stradali e le altre sanzioni di carattere amministrativo l’annullamento riguarda gli interessi e non invece la sanzione e tutte le spese dovute alle procedure esecutive e di notifica.

Per il presidente Porrelli ora spetta agli uffici comunali preposti mettere i cittadini, in tempi brevi, in condizione di usufruire della tregua fiscale. “Sono tuttavia sicuro – conclude il presidente Porrelli -, che il consigliere Florio, in qualità di presidente della commissione consiliare Patrimonio e Finanze -, farà il possibile affinché il maggior numero di famiglie sanseveresi possano beneficiare di questa legge che consentirà anche a tanti piccoli imprenditori locali di guardare al futuro con più ottimismo”.