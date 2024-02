Dopo quelli di Forza Italia e Fratelli d’Italia tenutosi nel capoluogo foggiano negli ultimi fine settimana, é toccato alla compagine di Democrazia Sovrana e Popolare. Il partito anti casta coordinato da Marco Rizzo si è riunito a Roma ed ha espresso come coordinatore regionale Davide Colucci, avvocato lucerino e consigliere comunale dell’ente svevo.

Colucci, apertamente NoVax da tempo impegnato nella sua battaglia ideologica contro le politiche restrittive anti pandemiche del governo Conte. Eletto consigliere di minoranza con una lista del PD, aveva abbandonato il partito democratico nella primavera del 2021, non riconoscendosi più in quel progetto politico per ciò che concerne il sostegno ai provvedimenti anti Covid.

La lotta al Green pass e alle limitazioni alla libertà legate alla pandemia sono un cavallo di battaglia di DSP.

Con StatoQuotidiano Colucci analizza il progetto politico sposato dal partito e il radicamento territoriale in Puglia e nella provincia di Foggia in particolare.

“Le politiche anti pandemiche, contrariamente quanto si pensi, non sono predominanti, visto il tempo trascorso, ma solo uno dei punti minori di partenza di una minoranza di coloro che fanno parte non del dissenso ma del buonsenso”, dichiara.

Ora le problematiche sono altre e ben più elevate, come quella, per rimanere in ambito di sanità, della cessione di sovranità all’OMS che si regge maggiormente su contributi di privati come la fondazione Bill & Melinda Gates e altri. Due nazioni in Europa non hanno accettato la cessione di sovranità. Il tema è lungo e va approfondito bene ma occuperebbe troppo tempo e spazio. Collegata alla posizione sanitaria è quella del bilancio in quanto siamo in antitesi al governo attuale”.

Quanto al radicamento territoriale, il consigliere lucerino sostiene che : “Sui territori e in particolare quello foggiano stiamo creando una rete di collaboratori di varia estrazione, provenienti dal sociale, dal mondo dello sport, da qualsiasi campo anche di persone che sinora, come precedentemente il sottoscritto, erano appartenute al sistema. Perciò ci concentreremo su problematiche reali che non sono certo quelle di Foggia 30 km o altre baggianate che si sentono. Ora per esempio siamo molto vicini al mondo agricolo perché riteniamo giustissima la protesta in quanto le eurofollie hanno prodotto il Farm to fork, farine di insetti e carne sintetica che dovrebbero mangiarsela Ursula e tutti quelli di Davos”.

Mentre nella città sveva: “Lucera e il resto della provincia per ora conta una cinquantina di iscritti, in tutto il territorio regionale si arriva circa a 300. Ma andrebbero aggiunti tutti gli iscritti del PC e di Ancora Italia sovrana e popolare, quest’ultima ha cessato di esistere il 31/12/2023 e stanno confluendo mano mano in DSP, e pertanto il numero è notevole ma non sono in grado di quantificarlo perché avrò la contezza dei numeri quando saranno tesserati anche in DSP, sino ad allora lavorano e collaborano con noi, come sta succedendo a Lecce e Brindisi per esempio, ma non sono nostri tesserati”, conclude.