Alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo 2024 – domenica 4 febbraio ore 17 padiglione 3). «Importante opportunità di crescita e di pubblicità per il territorio»

La città di Apricena scala le classifiche del turismo nazionale.

Forte del plauso collettivo per gli eventi di straordinario richiamo nel 2023 come il “CARNEVALE APRICENESE – SUONI IN CAVA – SETTIMANA FEDERICIANA”, parteciperà alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) che si terrà a Milano dal 4 al 6 febbraio 2024, presso lo stand della Regione Puglia, Area Leisure Italia Padiglione 3, all’interno del quale un corner sarà interamente dedicato alla promozione della città, per condividere le bellezze e le opportunità di un turismo di qualità.

Ora si fa sul serio: le strategie messe in atto in questi anni per favorire il turismo stanno ottenendo evidenti risultati, ma siamo pronti ad alzare l’asticella.

Domenica 4 febbraio alle ore 17:00, il Sindaco Ing. Antonio Potenza, le Assessore Ins. Anna Maria Torelli e la Dott.ssa Ada Soccio, terranno una conferenza stampa finalizzata alla promozione della città di Apricena attraverso gli eventi di maggior richiamo come “SUONI IN CAVA e CARNEVALE CITTÀ DI APRICENA”, al fine di generare una maggiore attrazione turistica e interesse per il territorio che sta registrando un notevole incremento sul piano turistico.

«A Milano porteremo le nostre eccellenze le nostre tradizioni per promuovere il turismo. Illustreremo una realtà che sa accogliere e che ha molto da raccontare in termini di storia locale e bellezze artistiche, porteremo l’esperienza concreta di Suonincava e del Carnevale 2023, dei propositi per il futuro e lanceremo un grande invito per l’imminente Carnevale che si terrà l’11-13-17 febbraio 2024. Invitiamo tutti i nostri concittadini che vivono a Milano a venirci a trovare.»