Foggia 1 febbraio 2024. Sarà Carmela Robustella, professore ordinario di Diritto dell’Economia, a guidare il neocostituito Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Foggia per il quadriennio 2024/2028.

La prof.ssa Robustella, unica candidata, è stata eletta, martedì 30 gennaio, con 39 preferenze. Hanno votato, in modalità telematica, 40 elettori su 41 aventi diritto (1 scheda bianca), con un’affluenza del 97,56%.



“Auguro buon lavoro alla prof.ssa Carmela Robustella auspicando vivamente che saprà affrontare con competenza, impegno e con spirito di appartenenza le sfide e le difficoltà che l’attendono nel prossimo futuro nella consapevolezza della grande responsabilità del ruolo direttivo di una struttura dipartimentale nata in un clima di tensione e contrasti interni non ancora superati.” Ha dichiarato il Magnifico Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio. “Come ho avuto modo di ribadire in occasione della C erimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico, svolta lunedì scorso, il bene comune deve rimanere l’obiettivo primario a cui ispirare la nostra azione.”



“Sono particolarmente orgogliosa di dirigere il Dipartimento di Scienze Sociali, nato dall’esigenza di costruire uno spazio di confronto e di approfondimento su temi di matrice economica, manageriale, giuridica, sociologica, psicopedagogica, storica e antropologica, attraverso l’erogazione di una offerta formativa che si sviluppa in tutte le aree tematiche che pongono al centro le scienze dell’individuo e della società, le teorie dell’azione, dei gruppi sociali e delle organizzazioni. Ha dichiarato la prof.ssa Carmela Robustella –

Nei prossimi quattro anni il mio obiettivo sarà quello di assicurare una gestione del Dipartimento equilibrata, che punti ad una efficiente allocazione delle risorse, al rafforzamento del dialogo tra studenti e docenti, alla didattica di qualità, alla creazione delle condizioni che favoriscono la ricerca scientifica.