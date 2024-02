I due leader hanno nominato i coordinatori regionali e per la Puglia la scelta è ricaduta su Davide Colucci, consigliere comunale a Lucera dove per la prima volta in Italia, a giugno 2022, è stata conferita la cittadinanza onoraria a Julian Assange, proprio su iniziativa dell’avvocato lucerino e poi sostenuta dal resto dell’assemblea cittadina.

“Democrazia Sovrana e Popolare vanta già un percorso segnato da battaglie comuni di tanti attivisti provenienti da esperienze politiche di variegate estrazioni – ha spiegato Colucci – e per questo ci rivolgiamo a ogni persona che lotta, ma soprattutto a chi ha perso la fiducia nella politica così come viene declinata nel nostro Paese, oppure a chi non si è mai fidato di certe dinamiche consolidate da decenni. Abbiamo tanto lavoro da fare anche nella nostra regione, e sono sicuro che ci sarà modo per incontrarsi, discutere e sostenere le argomentazioni che Rizzo e Toscano hanno brillantemente illustrato a Roma”.

Democrazia Sovrana e Popolare (DSP) si propone come la vera alternativa di cambiamento dell’Italia, Paese in cui – con la connivenza di tutti i partiti presenti in Parlamento – vige da decenni un sistema governato dalle banche e dalla finanza internazionale ma mascherato da una parvenza di “democrazia” che tende a escludere qualunque minoranza ideologica. I governi hanno sempre bisogno di emergenze, conflitti e nuovi nemici e se non ne esistono, li creano. La proposta è invece quella di mobilitarsi per la pace, la giustizia sociale e la libertà, uscendo dal sistema dell’euro e con il ritorno della preminenza della politica sull’economia e la finanza e della famiglia come nucleo fondante della società.

“Le fortezze si conquistano dall’interno” è una grande affermazione di DSP che intende accelerare la rottura delle già decadenti istituzioni dell’Unione Europea e della Nato, offrendo un “tetto” alle troppe personalità disperse nel marasma della finora sterile contestazione permanente.