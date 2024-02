Oggi è una giornata intensa per il Foggia, impegnato su due fronti cruciali. Da un lato, c’è l’agitazione del rush finale del calciomercato, che chiuderà i battenti alle 20:00 stasera. Dall’altro, il campionato richiama l’attenzione dei rossoneri sulla difficile partita casalinga con il Catania, prevista per domani alle 20:45. È un esame importante per la squadra, dopo le quattro sconfitte subite a gennaio, che li hanno portati a soli due punti dalla zona playout.

La rivoluzione di mercato dei “Satanelli” continua con fervore. Il roster sta subendo trasformazioni significative, con nuovi arrivi e partenze mirate. L’obiettivo della società è ottenere nuove energie da questa campagna trasferimenti invernale, sperando di invertire la rotta e risalire in classifica.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.

Dopo l’ingaggio del centrocampista Joshua Tenkorang, in prestito dalla Cremonese, il Foggia ha concluso altre tre operazioni in entrata. Dallo squadrone dell’Alessandria arrivano in modo definitivo il difensore Luca Ercolani e l’attaccante esterno Kalifa Manneh. Ercolani, classe ’99, è un difensore versatile capace di giocare al centro e sulla fascia, con esperienze anche in Serie C con Fidelis Andria, Catania e Carpi, nonché nel Manchester United. Manneh, classe ’98, un’ala sinistra, ha una storia calcistica con Taranto, Perugia e Catania. Il club ha anche completato la trattativa per l’acquisto in prestito dall’ex Padova, l’attaccante Luca Gagliano, classe 2000, formatosi nel Cagliari e reduce da una stagione con il Potenza.

Entro la giornata di domani, si prevedono ulteriori movimenti in uscita, oltre alla cessione di Fiorini alla Recanatese, e in entrata per il Foggia. Il club è sulle tracce del centrale difensivo Marco Soprano della Casertana (’96), mentre l’esterno destro di difesa e centrocampo Gabriele Rolando (’95) potrebbe essere ostacolato da problemi fisici, complicando il suo possibile tesseramento. C’è anche la possibilità che Mattia Rolando, trequartista ed esterno d’attacco ex Monopoli, 31 anni, arrivi dal Renate.

Nel frattempo, il tecnico Mirko Cudini ha un nuovo allenatore in seconda, il foggiano Carlo Ricchetti, ex centrocampista esterno, classe ’70. Ricchetti, già in passato vice di Breda e Bucaro, ha avuto una storia da calciatore con il Foggia tra l’86 e il ’90, e successivamente nella stagione di C2 2000/01.

Per la delicata partita di domani sera contro il Catania, il club rossonero lancia la promozione “Porta un amico”, offrendo a tutti gli abbonati la possibilità di portare un amico allo stadio acquistando un biglietto aggiuntivo per soli 1 euro (più diritti di prevendita).