Gli amici dell’arte a Vico del Gargano con Zi Nicole

Il gruppo Amici dell’Arte di Lucera è stato selezionato per partecipare alla seconda edizione del Festival di Teatro Popolare del Gargano che si svolge a Vico del Gargano.

Alla manifestazione, organizzata dal Gruppo Teatrale Gli Squinternati di Rodi Garganico e dalla compagnia ‘Ncvò ‘Cappà ‘Nsciaun di Vico del Gargano, sono state ammesse – insieme agli Amici dell’Arte e ai due gruppi organizzatori – I Di(a)lettanti di Guglionesi, il Gruppo La Mansarda di Caserta, l’Associazione Il Baffo di Torremaggiore e la Compagnia Hurricane di Andria. Gli Amici dell’Arte hanno scelto di presentarsi al Festival di Vico con il loro cavallo di battaglia: la commedia Zi Nicole di Germano Benincaso.

Il lavoro – dopo il debutto avvenuto il 31 luglio del 1975 al Teatro Palladino di San Giovanni Rotondo – è stato rappresentato in tantissimi teatri e piazze su tutto il territorio nazionale. Torino, Roma, Bari, Benevento, Foggia, Manduria, Ortona, Lanciano, Putignano, Jesi, Fuscaldo Marina, San Salvatore Telesino, Canosa di Puglia, Cava dei Tirreni, Colle-torto, sono soltanto alcune delle località che hanno ospitato questa divertentissima commedia.

Il 18 agosto del 2022 nella grande Piazza Matteotti di Lucera è andata in scena la duecentesima replica di questa divertentissima commedia in vernacolo alla quale hanno assistito non meno di 5.000 spettatori.

Nel marzo del 2023 gli Amici dell’Arte hanno partecipato con Zi Nicole alla XVIII edizione del Festival Nazionale di Teatro svoltosi al Teatro Fenaroli di Lanciano (Chieti) vincendo La “Maschera d’oro” premio per il miglior spettacolo.

La commedia racconta la vicenda della famiglia “Matone”, la quale vive in condizioni economiche a dir poco disastrose, con numerosi debiti ed ingiunzioni di pagamento, in attesa di poter sopperire ai problemi economici grazie all’eredità di uno zio ricchissimo e malato di cuore (Zio Nicola) che vive a Roma. Un bel giorno Zio Nicola annuncia che, approfittando di un viaggio in zona, trascorrerà qualche giorno in casa del nipote Luzzille.

L’arrivo dello zio in casa Matone sarà motivo di numerose situazioni davvero esilaranti che coinvolgono lo spettatore regalando due ore di grandissimo divertimento.

Il cast degli attori che prendono parte alla rappresentazione, molto ben affiatato, è composto dall’autore Germano Benincaso, che cura anche la regia, Arturo Monaco, Lina Carratù, Lello Spagnuolo, Antonio Cuppone, Marcella Cogato, Domenico Tutolo, Maria Strazioso, Luigi Granieri, Ida Salvatore e Luigi Follieri. La parte tecnica dello spettacolo è affidata a Paolo Monaco e Gianni Maglia, sarta di scena Anna Dotoli, le musiche originali sono del maestro Pasquale Ieluzzi; introduzione affidata a Dino Russo.

Appuntamento all’auditorium Lanzetta di Vico del Gargano Sabato 3 e Domenica 4 febbraio.