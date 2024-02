Manfredonia. “Ciao Mimmo, sei stato un amicone straordinario, forte, con dignità”

È con profondo dolore che annuncio la scomparsa di Mimmo Palumbo, un amico prezioso che ci ha lasciati a 71 anni.

La notizia della tua partenza mi ha lasciato un vuoto immenso, sono rimasto senza parole né voglia di scrivere per almeno dieci minuti.

Ricordo sempre che, quando le persone mi chiedevano come facessi a mantenere il sorriso ogni giorno dell’anno, rispondevo sempre con il tuo nome, dicendo che se tu riuscivi a farlo e non avevi mai lasciato la tua sedia a rotelle, allora anche io potevo farlo e non avevo nessun motivo per essere triste.

Sei stato un amicone straordinario, capace di illuminare qualsiasi posto con la tua allegria contagiosa, conosciuto da tutti i nostri concittadini. La tua forza e il tuo spirito positivo sono stati fonte d’ispirazione per tutti noi e lo saranno per sempre!

Nonostante le sfide che la vita ti ha posto davanti, hai affrontato tutto con dignità e un sorriso costante.

Oggi, mentre piangiamo la tua assenza fisica, sappiamo che la tua presenza vivrà nei nostri cuori e nei ricordi che abbiamo condiviso insieme.

Sei stato un vero amico ed il legame che abbiamo tutti noi con te è indissolubile; oggi stesso ti immagino accanto alla tua amata Madonna di Lourdes, circondato dalla pace e dalla serenità che hai meritato.

Addio, caro Mimmo. Sarai sempre nei nostri cuori.

Ci vediamo tutti domani venerdì 2 febbraio, ore 09.30, chiesa San Michele, per l’ultimo saluto