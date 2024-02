Manfredonia. “è accertata l’illegittimità dell’omissione del Comune di Manfredonia a provvedere sulle istanze in discussione”.

Con recente sentenza, il Tar per la Puglia (Sezione III) ha accolto il ricorso proposto da Daunia Matik s.r.l., contro il Comune di Manfredonia (FG), “per la condanna, previo accertamento del silenzio-inadempimento (o rifiuto), all’obbligo di provvedere del Comune di Manfredonia, sull’atto di invito e diffida (…) con il quale è stato richiesto di provvedere sulle domande protocollate (…) adottando, se del caso, il regolamento preannunziato, entro e non oltre n. 30 giorni dalla comunicazione; nonché per la nomina ex art. 117, co. 3, c.p.a. fin da ora di un commissario ad acta che si sostituisca al Comune di Manfredonia, in caso di ulteriore inerzia“.

Con il ricorso, la società ricorrente lamentava il silenzio-rifiuto (o inadempimento) serbato dal Comune di Manfredonia (FG), in ordine a talune domande presentate di concessione per l’occupazione di suolo pubblico, finalizzata all’installazione di alcuni manufatti destinati a distributori automatici.

Si costituiva il Comune di Manfredonia, resistendo ed evidenziando di non esser tenuto ad adottare alcun provvedimento.

Scambiati ulteriori documenti, alla fissata camera di consiglio, la difesa della società ricorrente stigmatizzava la perdurante inerzia; indi, la causa veniva trattenuta in decisione.

Per il Tar Puglia il ricorso è fondato.

“Dall’esame degli atti, emerge che l’intimato Comune ha expressis verbis rifiutato di provvedere sulle istanze presentate, adducendo a supporto la mancanza di un regolamento comunale, che peraltro ha affermato di non voler adottare; mentre, consta che, in recente passato, ad altri operatori economici sia stata rilasciata concessione di suolo pubblico per UN’analoga iniziativa produttiva“. “Di talché, nella sostanza e per tabulas, perdura l’inerzia del Comune di Manfredonia“.