Bari. “in ogni caso, a prescindere dall’autorizzazione paesaggistica, il reclamato mantenimento per l’intero anno delle opere richiederebbe un titolo edilizio che a ciò autorizzi e di cui la società non dispone (in virtù del contenuto del PdC n.189/2008)“.

Con recente provvedimento, il TAR per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciandosi, ha “respinto nel merito e in rito li ha dichiarati inammissibili ed improcedibili”, i ricorsi presentati dalla Bar Centrale Sas contro il Comune di Manfredonia, e con l’intervento ad opponendum: U.T.G. – Prefettura di Foggia, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti presentati il 30.11.2022:

– della nota prot. n. 40695 del 30.9.2022, con cui il Segretario generale del Comune di Manfredonia ha negato la natura di autorizzazione paesaggistica alla precedente nota comunale prot. n. 38655 del 9.4.2009 per la struttura gestita dalla ricorrente, nonché della successiva nota prot. n. 42015 del 10.10.2022 con cui ha chiesto la trasmissione “entro il 14.10. p.v.” di un cronoprogramma aggiornato delle attività di smontaggio stagionale della struttura de qua, preannunciando in mancanza che avrebbe “proceduto come per legge”;

– nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o, comunque, consequenziale, ivi incluse le note prot. n. 34236 del 12.8.2022 e prot. n. 35156 del 22.8.2022 dell’Ufficio urbanistico del Comune di Manfredonia nonché la nota prot. n. 40214 del 28.9.2022 dell’Ufficio Avvocatura dello stesso Comune;

e per motivi aggiunti presentati il 6.12.2022.