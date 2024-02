GIOVEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su Daunia, Tavoliere e litorale adriatico settentrionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su murge e litorale adriatico meridionale giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul Salento cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2250 metri.

Basso Adriatico da mosso a poco mosso; Canale d’Otranto mosso.