San Marco in Lamis, assalto da film al bancomat delle Poste. Usato escavatore ph enzo maizzi

Le prime immagini di dopo l’assalto al bancomat dell’ufficio Postale di Piazza Europa dove un numero imprecisato di banditi ha asportato la cassaforte con l’aiuto di mezzi pesanti (ruspe ed escavatori) per poi scappare non prima di aver incendiato diverse autovetture sulla San Marco – San Giovanni per favorirsi la fuga.

Sul posto anche i Carabinieri della Scientifica, seguiranno aggiornamenti.