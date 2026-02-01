Abusi sulle amiche della figlia: invitate a vedere un film sul divano, poi le molestie

Una serata qualunque tra amiche, le confidenze tipiche dell’adolescenza, una cameretta nel quartiere Balduina. Quello che per tre sedicenni doveva essere un rifugio sicuro, all’interno di un’amicizia consolidata, si è trasformato invece in un’esperienza segnata da paura e silenzi. A distanza di quattordici anni dai fatti, la giustizia ha fatto il suo corso: il Tribunale ha condannato in primo grado Salvatore D., 59 anni, a sette anni di reclusione per violenza sessuale aggravata su minori.

La vicenda

Le serate iniziavano con la normalità di tante altre: film guardati sul divano, risate, chiacchiere e l’ospitalità di Giulia (nome di fantasia), figlia dell’imputato. Un contesto domestico che avrebbe dovuto garantire protezione e serenità.

Secondo quanto ricostruito nel processo e riportato dal Corriere della Sera, l’uomo approfittava invece di quei momenti di apparente tranquillità per compiere molestie ai danni delle tre amiche della figlia. Gesti improvvisi, mani allungate, contatti fisici non voluti, consumati mentre le ragazze erano distratte dalla televisione e si trovavano in una situazione di vicinanza forzata.

Un clima di abusi sotterranei che ha avuto conseguenze immediate e profonde: le tre giovani, incapaci inizialmente di spiegare l’accaduto e sopraffatte dal disagio, si sono allontanate improvvisamente dalla vita di Giulia, interrompendo ogni rapporto senza riuscire a dare una spiegazione chiara di quel distacco così netto.

Il silenzio durato anni

La verità è rimasta nascosta a lungo, sepolta sotto il peso della vergogna e della paura. Solo nel 2018, ormai adulte, le vittime hanno trovato la forza di rompere il silenzio e denunciare quanto subito.

Il percorso verso la giustizia è stato doloroso e ha lasciato ferite irreversibili anche sul piano umano. Giulia, convinta dell’innocenza del padre, ha scelto di difenderlo apertamente, arrivando a interrompere ogni rapporto con le ex amiche e sostenendolo anche durante le fasi del processo.

Nonostante le smentite dell’imputato, il Tribunale ha ritenuto attendibili e coerenti le testimonianze delle tre donne, assistite dagli avvocati Cristiano Pazienti e Cristina Cerrato. Una credibilità che ha portato alla condanna in primo grado, chiudendo — almeno sul piano giudiziario — una vicenda rimasta nell’ombra per oltre un decennio.

Una sentenza che riaccende i riflettori sul tema degli abusi consumati in ambito domestico e sulla difficoltà, soprattutto per le vittime più giovani, di trovare ascolto e protezione anche nei luoghi che dovrebbero essere più sicuri.

