Addio a Nicola Salerno, storico direttore sportivo: nel 2007 sfiorò la Serie B con il Foggia

FOGGIA – Il calcio italiano piange Nicola Salerno. Il direttore sportivo, nato a Matera, si è spento all’età di 69 anni. A darne notizia è stato il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicola Binda, che lo ha ricordato con parole cariche di affetto: «Una triste notizia, quanti anni con lui, quante notizie e quante belle cene…».

Salerno è stato uno dei dirigenti sportivi più stimati e influenti tra gli anni Novanta e Duemila, protagonista in Serie C e Serie B, con importanti esperienze anche in Serie A e all’estero. Una carriera lunga e articolata, costruita con competenza, fiuto per i talenti e grande conoscenza del calcio.

Tra le tappe più significative del suo percorso professionale c’è senza dubbio l’esperienza con l’Unione Sportiva Foggia nella stagione 2006-2007. Un’annata rimasta nel cuore dei tifosi rossoneri, una delle più entusiasmanti del nuovo secolo. Con Tullio Capobianco alla presidenza, Pecchia leader a centrocampo e il celebre tridente offensivo formato da Salgado, Mounard e Mastronunzio, il Foggia sfiorò la promozione in Serie B.

Il sogno si infranse soltanto nella finale playoff di Serie C contro l’Avellino: decisiva, in senso negativo, la gara di ritorno al “Partenio”, persa per un soffio con il gol di Rivaldo nei minuti finali, che spense le speranze rossonere al termine di una doppia sfida carica di tensione ed emozioni.

La carriera di Salerno era iniziata a Matera nel 1983. Da lì un lungo viaggio tra piazze storiche del calcio italiano: Ravenna, Licata, Triestina, Messina, Catania e Cagliari, con i rossoblù sardi anche in Serie A, prima dell’approdo a Foggia. Successivamente tornò ancora a Cagliari, poi Salernitana, Messina, Grosseto, Catania, quindi una nuova esperienza in Sardegna.

Non mancarono avventure internazionali, con incarichi al Leeds United e al Watford, prima delle ultime esperienze in Italia con Palermo e Brescia. Nicola Salerno è scomparso oggi, domenica 1° febbraio. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 3 agosto. Con lui se ne va un dirigente di spessore, che ha lasciato un segno profondo nelle società in cui ha lavorato e nel ricordo di chi lo ha conosciuto dentro e fuori dal campo.

