1 Febbraio 2026

31 Gennaio 2026 - ore  23:28

ASD Cicloamatori Vieste al via la stagione ciclistica

CICLOAMATORI ASD Cicloamatori Vieste al via la stagione ciclistica

La manifestazione rappresenta uno dei primi e più attesi banchi di prova dell'anno

ASD Cicloamatori Vieste al via la stagione ciclistica

ASD Cicloamatori Vieste al via la stagione ciclistica

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Febbraio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

San Salvo Marina, 1 febbraio 2026 – L’ASD Cicloamatori Vieste ha preso parte domenica 1 febbraio alla 21ª edizione del Trofeo di Carnevale, appuntamento ormai consolidato che segna tradizionalmente l’avvio della stagione ciclistica 2026 per le gare a circuito.

La manifestazione rappresenta uno dei primi e più attesi banchi di prova dell’anno, richiamando atleti e società da tutto il panorama interregionale e offrendo un confronto di alto livello già nelle prime battute della stagione.

A difendere i colori dell’associazione viestana sono stati Michele Cavaliere, veterano della specialità, reduce da una stagione 2025 particolarmente intensa con 19 gare disputate e diversi podi di categoria, e Giuseppe Di Terlizzi, al debutto assoluto nelle competizioni ufficiali.

Le avverse condizioni meteo, forte vento e pioggia, hanno influito sull’assenza di risultati di rilievo dal punto di vista agonistico, ad ogni modo la partecipazione al Trofeo di Carnevale assume un valore importante per l’ASD Cicloamatori Vieste, confermando la presenza costante della società nel panorama ciclistico interregionale e ribadendo l’impegno dell’associazione nella promozione dello sport, della partecipazione e della crescita dei propri atleti.

La stagione è appena iniziata e l’obiettivo resta quello di affrontare il 2026 con continuità, entusiasmo e spirito di squadra, valori che da sempre contraddistinguono l’ASD Cicloamatori Vieste.

 

