“Carnival Tour”, il viaggio nei carnevali del Sud: StatoQuotidiano fa tappa a Putignano

PUTIGNANO – I carnevali più suggestivi di Puglia e Molise diventano protagonisti su StatoQuotidiano con “Carnival Tour – viaggio nei carnevali del Sud”, la nuova trasmissione televisiva scritta e diretta da Vincenzo Moccia, con Stefania Consiglia Troiano, Mattia Gelsomino, Daniele Catalano e Antonio Troiano.

Un format dinamico, popolare e fortemente coinvolgente, capace di raccontare il Carnevale dal cuore delle piazze, tra musica, colori, tradizioni secolari e le voci autentiche dei territori. Un racconto dal basso, spontaneo e immediato, pensato per restituire tutta l’energia di una delle feste più identitarie del Mezzogiorno.

Dopo il debutto a Manfredonia, Carnival Tour prosegue il suo viaggio e fa tappa a Putignano, culla di uno dei Carnevali più antichi e celebri d’Europa. Qui la troupe di StatoQuotidiano ha seguito da vicino la magia della festa, tra carri allegorici monumentali, maschere, satira e un entusiasmo collettivo che ogni anno richiama migliaia di visitatori.

Le telecamere si sono immerse nel cuore della manifestazione, raccontando non solo lo spettacolo dei carri, ma anche il lavoro, la passione e il senso di appartenenza che animano carristi, figuranti e associazioni. Un viaggio che mette al centro le persone e le comunità, veri motori del Carnevale.

Il format alterna momenti di intrattenimento, improvvisazione e ironia a interviste e testimonianze dirette. Voci che restituiscono il valore culturale e sociale del Carnevale, vissuto come spazio di espressione, condivisione e identità collettiva.

Dalle parole dei protagonisti emerge un filo comune: il Carnevale come patrimonio vivo, capace di unire generazioni diverse e di trasformare le città in luoghi di festa, creatività e partecipazione.

Carnival Tour non si ferma qui. Il viaggio continuerà tra Puglia e Molise, alla scoperta dei carnevali più rappresentativi del Sud Italia, con l’obiettivo di raccontare, puntata dopo puntata, storie, tradizioni e atmosfere che rendono unico questo straordinario mosaico culturale.

Un progetto destinato a conquistare il pubblico e a diventare virale, grazie a un linguaggio diretto, moderno e profondamente radicato nei territori.