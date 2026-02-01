Disfatta Manfredonia-Barletta, pokerissimo dei biancorossi

BARLETTA – Vittoria netta e senza sbavature per il Barletta, che al “Cosimo Puttilli” travolge il Manfredonia con un secco 4-0 e centra il terzo successo consecutivo, replicando quanto fatto nel girone di andata. Un risultato che consente ai biancorossi di rosicchiare punti in vetta alla classifica: complice la sconfitta casalinga della Paganese contro il Francavilla sul Sinni, il distacco dalla capolista si riduce a quattro lunghezze.

Match indirizzato già nel primo tempo dalla squadra allenata da Massimo Paci, che approccia la gara con grande intensità e sfrutta anche l’inferiorità numerica del Manfredonia, rimasto in dieci uomini per oltre un’ora a causa dell’espulsione di Biagioni. Protagonista assoluto Malcore, autore di una doppietta, con le reti di Bizzotto e Alma a completare il poker.

Rispetto alla trasferta vincente in Basilicata, Paci opera un solo cambio nell’undici iniziale: Cancelli prende il posto di Piarulli in mediana al fianco di Franco, mentre in avanti Malcore è il riferimento offensivo. Il Manfredonia risponde con il 3-4-1-2 disegnato da Pezzella, con Urain e Jallow in attacco.

L’avvio è tutto di marca biancorossa. Al 15’ il Barletta sblocca il risultato grazie a una splendida rovesciata di Malcore all’interno dell’area, imprendibile per Brahja. I padroni di casa continuano a spingere e sfiorano il raddoppio al 24’ con Manetta, che non trova la porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

L’episodio che chiude virtualmente la gara arriva al 37’: Biagioni atterra Malcore lanciato a rete e l’arbitro estrae il cartellino rosso per fallo su chiara occasione da gol. Sulla punizione successiva lo stesso Malcore va vicino al raddoppio, mentre poco dopo Da Silva spreca una buona chance. Prima dell’intervallo, Brahja tiene a galla i sipontini con un intervento prodigioso su Laringe.

Nella ripresa il Barletta colpisce subito. Al 51’ una punizione di Da Silva mette in difficoltà Brahja, che respinge corto: Bizzotto è il più rapido ad avventarsi sul pallone e a depositarlo in rete per il 2-0. I biancorossi insistono e tra il 54’ e il 58’ sfiorano il tris con Laringe e Da Silva, prima che Malcore firmi la doppietta personale con un mancino vincente su assist dello stesso brasiliano.

Nel finale c’è spazio anche per il primo sigillo stagionale di Alma: all’82’ l’esterno siciliano, appena entrato, lascia partire un mancino a giro da fuori area che vale il 4-0. Una rete dal forte valore simbolico, dedicata alla comunità di Niscemi, duramente colpita da una frana nelle ultime ore.

Il triplice fischio sancisce una vittoria mai in discussione per il Barletta, che continua la sua rincorsa al vertice e si porta a -4 dalla Paganese.

Il tabellino

Barletta (4-2-3-1): Fernandes; Coccia, Manetta, Bizzotto, Ragone (84’ Basso); Franco, Cancelli (70’ Cerutti); Malagnino (84’ Dicuonzo), Da Silva (75’ Lattanzio), Laringe (70’ Alma); Malcore. A disp.: Figliola, Bonnin, Martano, Piarulli. All. Paci.

Manfredonia (3-4-1-2): Brahja; Nobile, Biagioni, De Luca; Rondinella, Ceparano, Di Maso (83’ Balba), Carullo; Hernaiz (61’ Giacobbe); Urain (56’ Babaj), Jallow. A disp.: De Simone, Cicerelli, Giglio, Esposito, Capogna, Sanaj. All. Pezzella.

Marcatori: 15’ e 60’ Malcore, 51’ Bizzotto, 82’ Alma.

Note: ammonito Carullo (M); espulso Biagioni (M) al 30’; calci d’angolo 5-3; recupero 2’, 2’.

