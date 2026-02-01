BARI – Il dissesto idrogeologico non è un problema lontano né marginale: la Puglia è una delle regioni italiane più esposte a frane e alluvioni. A lanciare l’allarme è Giovanni Caputo, presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia, che snocciola dati preoccupanti.

«In Puglia sono state censite 839 frane – ha spiegato Caputo – e circa 63mila persone risiedono in territori colpiti da rischio franoso. Gli edifici esposti sono 17.280, le imprese 5.752 e ben 849 i beni culturali che si trovano in aree a pericolosità da frana».

Un quadro aggravato anche dal rischio alluvionale: 135.932 persone vivono in zone soggette ad allagamenti, con 36.600 edifici e 409 beni culturali potenzialmente coinvolti. «La Puglia – ha sottolineato – non è affatto esente dai rischi naturali».

Comuni a rischio: quasi tutta la regione coinvolta

Secondo i dati dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), i Comuni pugliesi con la più alta pericolosità da frana si concentrano soprattutto nelle province di:

BAT : 100% dei Comuni a rischio

Foggia : 95%

Brindisi : 95%

Bari : 90%

Lecce: 81%

«Su **257 Comuni complessivi – ha continuato Caputo – ben 230, pari all’89%, presentano livelli di pericolosità elevata o molto elevata (P3-P4). Il rischio frane in Puglia è diffuso e in crescita».

Le aree più esposte

Particolarmente critiche alcune zone del territorio regionale:

Monti Dauni (provincia di Foggia) : area più esposta al dissesto idrogeologico, con frane frequenti che interessano anche le infrastrutture viarie.

Coste alte (Gargano, costa nord-adriatica e tratti del Salento): frane da crollo in calcareniti e calcari, spesso innescate da piogge intense ed erosione marina.

Aree interne e collinari (BAT, Bari, Brindisi): numerosi Comuni con livelli di pericolosità che superano il 90–100%.

Negli ultimi anni, la superficie pugliese a pericolosità da frana è aumentata dell’1,5%, in un contesto nazionale che registra un incremento del 15% di territorio a rischio idrogeologico.

Le cause: clima, cemento e abbandono

Tra i principali fattori che aggravano il rischio, i geologi indicano:

Cambiamento climatico , con eventi meteorologici sempre più estremi e concentrati che saturano rapidamente i terreni;

Cementificazione e uso improprio del suolo , che riducono le superfici permeabili e alterano i versanti;

Abbandono agricolo, che comporta la mancata manutenzione dei terreni e dei sistemi di drenaggio.

Un mix pericoloso che rende il territorio sempre più vulnerabile. «Il dissesto idrogeologico – conclude Caputo – non è un’emergenza episodica, ma una questione strutturale che richiede prevenzione, pianificazione e investimenti continui».