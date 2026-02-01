Edizione n° 5964

1 Febbraio 2026

31 Gennaio 2026 - ore  23:28

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Cronaca // Dissesto idrogeologico, allarme in Puglia: «Censite 839 frane, a rischio anche beni culturali»

FRANE PUGLIA Dissesto idrogeologico, allarme in Puglia: «Censite 839 frane, a rischio anche beni culturali»

"In Puglia sono state censite 839 frane – ha spiegato Caputo – e circa 63mila persone risiedono in territori colpiti da rischio franoso"

Il Subappennino Dauno si sta spegnendo, nel colpevole disinteresse di una classe dirigente che ha obliterato la drammatica questione dello spopolamento dei piccoli borghi, facendoli precipitare in una crisi demografica il cui esito finale non potrà che essere la desertificazione. Questo pezzo di territorio pugliese è stato prima trascurato, poi del tutto dimenticato, come dimostrano le clamorose evidenze statistiche che oggi vi presenteremo, affidandoci non soltanto alle classiche tabelle numeriche ma anche a infografiche che consentono una immediata comprensione del fenomeno.

PH LETTERE MERIDIANE

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

BARI – Il dissesto idrogeologico non è un problema lontano né marginale: la Puglia è una delle regioni italiane più esposte a frane e alluvioni. A lanciare l’allarme è Giovanni Caputo, presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia, che snocciola dati preoccupanti.

«In Puglia sono state censite 839 frane – ha spiegato Caputo – e circa 63mila persone risiedono in territori colpiti da rischio franoso. Gli edifici esposti sono 17.280, le imprese 5.752 e ben 849 i beni culturali che si trovano in aree a pericolosità da frana».

Un quadro aggravato anche dal rischio alluvionale: 135.932 persone vivono in zone soggette ad allagamenti, con 36.600 edifici e 409 beni culturali potenzialmente coinvolti. «La Puglia – ha sottolineato – non è affatto esente dai rischi naturali».

Comuni a rischio: quasi tutta la regione coinvolta

Secondo i dati dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), i Comuni pugliesi con la più alta pericolosità da frana si concentrano soprattutto nelle province di:

  • BAT: 100% dei Comuni a rischio

  • Foggia: 95%

  • Brindisi: 95%

  • Bari: 90%

  • Lecce: 81%

«Su **257 Comuni complessivi – ha continuato Caputo – ben 230, pari all’89%, presentano livelli di pericolosità elevata o molto elevata (P3-P4). Il rischio frane in Puglia è diffuso e in crescita».

Le aree più esposte

Particolarmente critiche alcune zone del territorio regionale:

  • Monti Dauni (provincia di Foggia): area più esposta al dissesto idrogeologico, con frane frequenti che interessano anche le infrastrutture viarie.

  • Coste alte (Gargano, costa nord-adriatica e tratti del Salento): frane da crollo in calcareniti e calcari, spesso innescate da piogge intense ed erosione marina.

  • Aree interne e collinari (BAT, Bari, Brindisi): numerosi Comuni con livelli di pericolosità che superano il 90–100%.

Negli ultimi anni, la superficie pugliese a pericolosità da frana è aumentata dell’1,5%, in un contesto nazionale che registra un incremento del 15% di territorio a rischio idrogeologico.

Le cause: clima, cemento e abbandono

Tra i principali fattori che aggravano il rischio, i geologi indicano:

  • Cambiamento climatico, con eventi meteorologici sempre più estremi e concentrati che saturano rapidamente i terreni;

  • Cementificazione e uso improprio del suolo, che riducono le superfici permeabili e alterano i versanti;

  • Abbandono agricolo, che comporta la mancata manutenzione dei terreni e dei sistemi di drenaggio.

Un mix pericoloso che rende il territorio sempre più vulnerabile. «Il dissesto idrogeologico – conclude Caputo – non è un’emergenza episodica, ma una questione strutturale che richiede prevenzione, pianificazione e investimenti continui».

Lascia un commento

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

