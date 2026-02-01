Edizione n° 5963

1 Febbraio 2026 - ore  09:07

CALEMBOUR

ALESSANDRO CALISTA // Alessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a Torino: 29 anni di Pescara, sposato e padre di un figlio
31 Gennaio 2026 - ore  23:28

LASCIA IL DON Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio: sospende il ministero e annuncia il nuovo libro in uscita il 10 febbraio

L’Arcidiocesi di Milano: «Una decisione che provoca sofferenza in tante persone». Il 32enne, noto come “prete influencer”, da oggi non è più vicario parrocchiale né collaboratore della Pastorale giovanile diocesana.

DON ALBERTO RAVAGNANI, PH OPEN

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Febbraio 2026
Cronaca // Focus //

(fonte: Open). Don Alberto Ravagnani, 32 anni, volto molto noto sui social e spesso definito “prete influencer”, ha comunicato all’arcivescovo di Milano la decisione di sospendere il ministero presbiterale. Da oggi, dunque, non ricopre più i suoi incarichi: non sarà più vicario parrocchiale e non svolgerà più il ruolo di collaboratore della Pastorale giovanile diocesana.

A renderlo noto è una comunicazione del vicario generale dell’Arcidiocesi di Milano, che in una nota parla apertamente dell’impatto della scelta: «È doveroso condividere con voi che don Alberto Ravagnani ha comunicato all’arcivescovo la decisione di sospendere il ministero presbiterale». E aggiunge: «La sofferenza che una simile decisione provoca in tante persone può diventare anzitutto occasione di preghiera e di affidamento al Signore».

Social, visibilità e polemiche

Ravagnani, sacerdote della parrocchia di San Gottardo al Corso a Milano, negli ultimi anni ha costruito una forte presenza online, proponendo uno stile comunicativo e personale distante dall’immaginario tradizionale legato alla figura del prete. La sua esposizione mediatica – tra contenuti social, ospitate e collaborazioni – ha alimentato anche discussioni e critiche.

Tra gli episodi finiti al centro delle polemiche, anche la promozione di integratori tramite un post su Instagram, che aveva generato reazioni contrastanti e interrogativi sull’opportunità di quel tipo di comunicazione da parte di un sacerdote.

La nota della diocesi e l’invito alla comunità

Nel messaggio diffuso alla comunità, l’Arcidiocesi sottolinea anche la necessità di non lasciare soli quanti hanno condiviso percorsi e iniziative in questi anni: «Chiede alla nostra comunità parrocchiale e diocesana di continuare ad accompagnare coloro che hanno condiviso in questi anni proposte educative, liturgiche e spirituali».

Il nuovo libro: “La Scelta”, in uscita il 10 febbraio

Mentre sui profili social di Ravagnani non è ancora comparso un commento diretto sulla decisione, resta visibile – almeno per ora – la qualifica di “prete” nella bio. Nelle ultime ore, invece, il 32enne è tornato a promuovere l’uscita del suo nuovo libro, “La Scelta”, annunciato per il 10 febbraio. Fonte Open.

