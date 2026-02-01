Edizione n° 5964

1 Febbraio 2026

31 Gennaio 2026 - ore  23:28

Foggia, tanto entusiasmo ma anche delusione: Cerignola corsaro allo Zac (FOTO)

CERIGNOLA CORSARO Foggia, tanto entusiasmo ma anche delusione: Cerignola corsaro allo Zac (FOTO)

Il derby di Capitanata parla ancora gialloblù. L’Audace Cerignola espugna lo “Zaccheria” con un netto 3-1

Foggia, tanto entusiasmo ma anche delusione: Cerignola corsaro allo Zac (FOTO)

Foggia, tanto entusiasmo ma anche delusione: Cerignola corsaro allo Zac (FOTO MAIZZI)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

Il derby di Capitanata parla ancora gialloblù. L’Audace Cerignola espugna lo “Zaccheria” con un netto 3-1 e conferma una supremazia ormai consolidata nei confronti del Foggia, conquistando la quarta vittoria consecutiva in altrettante gare giocate sul campo dei rossoneri da quando è tornata tra i professionisti.

Una gara senza storia, o quasi, che ha messo a nudo tutti i limiti di un Foggia apparso fragile, disordinato e incapace di reagire alla qualità e all’organizzazione della squadra di Maiuri. Al triplice fischio, inevitabile la dura contestazione delle curve, che hanno invitato i giocatori a mostrare ben altro carattere.

Il risultato finale, per quanto severo, non rende nemmeno pienamente giustizia alla prestazione del Cerignola, superiore per gioco, intensità e idee.

Il punteggio all’intervallo (0-1) racconta solo in parte l’andamento della prima frazione. Il Cerignola prende subito il controllo del match, palleggia con personalità e costruisce diverse occasioni, fermate solo da un attento Perucchini.

Il gol arriva al 35’: un’azione corale di rara bellezza, avviata dal basso e rifinita dal movimento intelligente di D’Orazio, che apre sulla destra per Parlato. Il cross è perfetto, Vitale controlla e batte Iliev con una conclusione imparabile. Troppo facile, troppo bello.

Il Foggia prova a rispondere con qualche iniziativa individuale, ma la manovra è confusa e poco incisiva. Le difficoltà nella pressione e nella costruzione del gioco sono evidenti, mentre l’Audace chiude ogni spazio con grande ordine tattico. Solo nel finale di tempo i rossoneri accennano una reazione, senza però incidere davvero.

Nella ripresa il copione non cambia. Il Cerignola continua a far viaggiare il pallone con qualità, sfruttando al meglio gli spazi concessi da un Foggia sbilanciato e tecnicamente impreciso. Al 13’ arriva il raddoppio: ancora un’azione costruita con lucidità, verticalizzazione improvvisa e inserimento perfetto di Vitale, che firma la doppietta personale. È il colpo del definitivo ko. Barilari tenta la carta dei cambi, ma l’inerzia non muta. Anzi, il Cerignola trova praterie ideali per le ripartenze e al 33’ cala il tris con D’Orazio, bravo a finalizzare una transizione offensiva impeccabile.

Il gol di Castorri nel finale, sugli sviluppi di una punizione, serve solo a rendere meno amaro il passivo per il Foggia. Dopo il triplice fischio, lo “Zaccheria” rumoreggia: i fischi accompagnano una serata da dimenticare.

Se il Cerignola può sorridere e continuare a guardare in alto, il Foggia deve fare i conti con una classifica preoccupante. Lo riporta foggiatoday.it.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI

Lascia un commento

