Il Comitato “Società Civile per il NO” apre una sede nel cuore di Foggia

Il Comitato provinciale “Società Civile per il NO” ha ufficialmente una sede: si trova in Piazza Giordano 24, nel pieno centro di Foggia. Un luogo fisico pensato come punto di riferimento e di incontro per associazioni, organizzazioni e cittadini che si oppongono alla cosiddetta riforma Nordio.

Del Comitato fanno parte CGIL, ANPI, ARCI, ACLI, LIBERA, Legambiente, AUSER, UDU LINK e UDS, una rete ampia e articolata che unisce mondi diversi ma accomunati dalla convinzione che la riforma rappresenti una grave minaccia per l’equilibrio costituzionale e per l’indipendenza della magistratura.

Secondo i promotori, non si tratta di una riforma della giustizia a beneficio dei cittadini, bensì di un intervento che rischia di rafforzare il controllo del potere politico sull’ordine giudiziario. Un cambiamento che inciderebbe direttamente sugli equilibri costituzionali che, fino ad oggi, hanno garantito lo Stato di diritto.

All’inaugurazione della sede erano presenti associazioni, magistrati e semplici cittadini. Al centro del dibattito, il valore della Costituzione italiana, considerata un modello a livello internazionale proprio perché fondata sulla tutela dei diritti fondamentali e sull’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

«Purtroppo non sempre accade che i cittadini siano realmente uguali di fronte alla legge – ha spiegato Gianpaolo Impagnatiello, docente di Diritto Processuale Civile all’Università di Foggia e presidente del Comitato – ma affinché possano crederlo, devono poter contare su un giudice che non guardi in faccia a nessuno, che non tremi nel dare torto a una banca o nel processare un politico».

Proprio per questo, ha ricordato Impagnatiello, la Costituzione ha costruito attorno alla magistratura una rete di garanzie pensata per rendere il giudice forte, indipendente e incondizionabile.

La riforma e il metodo

Secondo il Comitato, la riforma è stata portata avanti dal Governo senza alcuna apertura al confronto.

«È la prima volta, in quasi ottant’anni di vita della nostra Costituzione – ha sottolineato Impagnatiello – che una modifica così rilevante viene approvata senza accettare alcun emendamento. Una scelta che non riflette la volontà della maggioranza dei cittadini. Se le persone fossero pienamente consapevoli di ciò che rischiano di perdere, non avrebbero dubbi: voterebbero NO».

Le ricadute della riforma, secondo il Comitato, non saranno immediatamente visibili, ma emergeranno con maggiore forza nel medio e lungo periodo.

«A beneficiarne – ha evidenziato il docente – saranno coloro che risiedono nelle stanze del potere e chi quel potere lo condiziona». Negli anni, ha ricordato, numerosi sono stati i tentativi di ridurre l’autonomia del giudice ordinario, sottraendogli competenze e affidandole ad altri organi, ritenuti più controllabili.

Particolarmente critica, per il Comitato, è la separazione dei percorsi e la creazione di un secondo Consiglio Superiore della Magistratura dedicato ai Pubblici Ministeri. Un modello che, secondo Impagnatiello, non trova riscontro in nessun altro sistema giudiziario al mondo e che rischia, nel tempo, di aprire la strada a una subordinazione della magistratura al potere politico.

Preoccupazione anche per le modifiche alla Corte dei Conti, organo di controllo spesso impegnato nella vigilanza sugli appalti pubblici.

«Se anche solo in minima parte la carriera di un giudice dovesse dipendere dal tipo di sentenza emessa – ha concluso – a chi pensate che darebbe ragione? Al potere o al cittadino comune?».

Il Comitato richiama infine il celebre monito latino “Gutta cavat lapidem”: la goccia scava la pietra. Un invito alla vigilanza, perché i cambiamenti più pericolosi non sono sempre quelli immediati e rumorosi, ma quelli lenti, quotidiani e apparentemente impercettibili, capaci di trasformare nel tempo coscienze e diritti.