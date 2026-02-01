Incidente sulla Statale: cinque feriti, un bimbo in gravi condizioni

TARANTO – È di cinque feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 7, alle porte di Taranto, in direzione San Giorgio Jonico.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Renault Modus e una Lancia Musa si sono scontrate frontalmente nei pressi di un centro di distribuzione di bevande. L’impatto è stato violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

A bordo della Lancia Musa viaggiava una famiglia residente a Sava. Secondo quanto si apprende dall’Asl, un bambino, che avrebbe perso conoscenza subito dopo lo schianto, è stato trasportato d’urgenza in ospedale e ricoverato in rianimazione: le sue condizioni sono gravi e la prognosi resta riservata.

Ferite meno gravi per la sorellina, che ha riportato una lesione al labbro e diverse contusioni. I genitori sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici, tra cui tac e risonanze magnetiche, per verificare l’eventuale presenza di fratture; per la madre si sospetta la rottura di alcune ossa del bacino.

Controlli clinici approfonditi sono stati disposti anche per la donna alla guida della Renault Modus. Tutti i feriti restano sotto costante osservazione da parte del personale sanitario.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La circolazione ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

