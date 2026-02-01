Manfredonia, encomi solenni agli agenti che salvarono una madre intrappolata tra le fiamme

MANFREDONIA – Un gesto di coraggio che ha fatto la differenza tra la vita e la tragedia. Nella mattinata di venerdì 31 gennaio, al Commissariato di Polizia di Stato di Manfredonia (Questura di Foggia), si è svolta la cerimonia di consegna degli Encomi Solenni a quattro operatori della Polizia di Stato protagonisti di un intervento decisivo: il salvataggio di una donna di 38 anni, madre di famiglia, rimasta intrappolata nella sua abitazione avvolta dal fuoco.

Un momento carico di emozione e gratitudine, nel quale istituzioni e comunità hanno voluto riconoscere pubblicamente la prontezza e l’abnegazione dimostrate dagli agenti in una situazione di estremo rischio.

A consegnare i riconoscimenti è stato Giuseppe Marasco, capogruppo e consigliere comunale, presente nella veste di Presidente nazionale dell’Ente Nazionale CIVILIS, accompagnato dal vicepresidente Lino Murgo. Nel suo intervento, Marasco ha sottolineato il valore del lavoro quotidiano svolto dalle forze dell’ordine sul territorio e l’importanza di un legame concreto tra istituzioni locali e presidio di sicurezza.

L’encomio, hanno evidenziato i promotori, non celebra soltanto un atto di servizio, ma un comportamento che ha colpito profondamente la comunità sipontina: un intervento condotto con lucidità, determinazione e spirito di sacrificio.

Secondo quanto ricostruito, i poliziotti sono intervenuti in pochi istanti in un’abitazione interessata da un incendio. Tra fumo e alte temperature, la donna era rimasta bloccata all’interno. In quei momenti concitati, gli agenti non hanno esitato: si sono introdotti nei locali invasi dalle fiamme e sono riusciti a portarla in salvo, evitando conseguenze drammatiche.

Un’azione definita “esemplare”, proprio per la combinazione di tempestività, sangue freddo e coraggio che ha permesso di evitare un epilogo che avrebbe segnato la città.

Durante l’evento sono state consegnate le pergamene ufficiali agli operatori del Commissariato di Manfredonia che hanno ricevuto l’Encomio Solenne:

Alberto Cataleta, Assistente Capo Coordinatore P.S.

Michele Gentile, Assistente Capo Coordinatore P.S.

Matteo La Torre, Sovrintendente Capo P.S.

Cosimo Del Vecchio, Agente Scelto P.S.

Quattro nomi che, per la città, diventano simbolo di dedizione e spirito di servizio: uomini in divisa che, in pochi secondi, hanno trasformato il dovere in salvezza.

La cerimonia ha voluto anche rilanciare un messaggio semplice ma potente: dietro ogni divisa c’è una persona che, quando serve, sceglie di mettere a rischio la propria incolumità per proteggere gli altri. In un tempo in cui spesso emergono solo notizie negative, la vicenda del salvataggio a Manfredonia rappresenta una storia diversa: di coraggio, responsabilità e umanità.