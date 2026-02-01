Edizione n° 5963

Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio: sospende il ministero e annuncia il nuovo libro in uscita il 10 febbraio
1 Febbraio 2026 - ore  09:07

Alessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a Torino: 29 anni di Pescara, sposato e padre di un figlio
31 Gennaio 2026 - ore  23:28

LUANA ZIGGIOTTI Morte Luana Ziggiotti: era stata dimessa dall’ospedale il giorno prima

Morte Luana Ziggiotti: era stata dimessa dall’ospedale il giorno prima

Volpiano (Torino) – È stata trovata senza vita nella sua abitazione martedì 20 gennaio Luana Ziggiotti, 54 anni, operatrice sanitaria in servizio presso una RSA di Volpiano. La donna era stata dimessa dall’ospedale solo il giorno precedente. Ora la Procura di Ivrea ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per fare piena luce sulle cause del decesso e su eventuali responsabilità. Lo riporta leggo.it

Secondo una prima ricostruzione, Luana – conosciuta da tutti come Lulù – potrebbe essere stata colpita da un malore improvviso mentre si trovava in casa. L’ipotesi è che sia caduta, battendo violentemente la testa. Resta però da chiarire l’origine del malore e se vi sia un collegamento con le condizioni cliniche che avevano portato al recente ricovero ospedaliero.

Proprio questo aspetto è ora al centro delle indagini. Gli inquirenti stanno analizzando la documentazione sanitaria e una serie di messaggi che la donna aveva scambiato con i familiari nelle ore precedenti alla morte, nei quali faceva riferimento alle visite mediche effettuate e al periodo di convalescenza indicato dopo le dimissioni. Disposta anche l’autopsia, che sarà determinante per accertare le cause esatte del decesso.

Chi era Luana Ziggiotti

Luana Ziggiotti era una professionista molto stimata nel settore socio-sanitario piemontese. Da anni lavorava come operatrice sanitaria presso la Residenza Anni Azzurri “Biarella” di Volpiano, una struttura che accoglie anziani e persone non autosufficienti.

Colleghi e responsabili la ricordano come una presenza fondamentale nella RSA: una donna competente, paziente, dotata di grande empatia e sempre attenta ai bisogni degli ospiti. Una “colonna portante”, come viene descritta da chi ha condiviso con lei turni di lavoro e responsabilità quotidiane.

Luana lascia due figlie, Valentina e Veronica. Per sostenerle in questo momento difficile è stata avviata una raccolta fondi, alla quale stanno aderendo numerosi cittadini, colleghi e amici.

Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda e accertare se il decesso potesse essere evitato.

