Edizione n° 5964

BALLON D'ESSAI

LASCIA IL DON // Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio: sospende il ministero e annuncia il nuovo libro in uscita il 10 febbraio
1 Febbraio 2026 - ore  09:07

CALEMBOUR

ALESSANDRO CALISTA // Alessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a Torino: 29 anni di Pescara, sposato e padre di un figlio
31 Gennaio 2026 - ore  23:28

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Focus // Parma-Juventus 1-4: Bremer dominante, Juve quarta a +2 sulla Roma

"JUVE DI LUCIO" Parma-Juventus 1-4: Bremer dominante, Juve quarta a +2 sulla Roma

Tra i bianconeri spiccano le prove di Kalulu, instancabile sulla fascia e autore di un assist, e di McKennie, ancora decisivo con gol e dinamismo

Spalletti verso il rinnovo fino al 2028: la Juve punta a blindare il tecnico

LUCIANO SPALLETTI - fonte: juventus.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Febbraio 2026
Focus // Sport //

La Juventus espugna il Tardini con un netto 4-1 contro il Parma nel posticipo della 23ª giornata di Serie A e si porta momentaneamente al quarto posto in classifica, a +2 sulla Roma e a una sola lunghezza dal terzo. Protagonista assoluto Bremer, autore di una doppietta e di una prestazione difensiva semplicemente impressionante.

La squadra di Spalletti parte con autorità e passa in vantaggio già al 13’ proprio con il difensore brasiliano, che sfrutta un calcio d’angolo per battere Suzuki. Il Parma prova a reagire, ma la Juve controlla e al 36’ raddoppia con McKennie, sempre puntuale negli inserimenti.

Nella ripresa l’episodio che potrebbe riaprire la gara arriva al 51’, quando Cambiaso infila clamorosamente la propria porta con un autogol inspiegabile. Ma è solo un attimo: tre minuti dopo Bremer firma la personale doppietta ristabilendo le distanze e spegnendo definitivamente le speranze dei ducali. Al 64’ David cala il poker, chiudendo una gara mai davvero in discussione.

Tra i bianconeri spiccano le prove di Kalulu, instancabile sulla fascia e autore di un assist, e di McKennie, ancora decisivo con gol e dinamismo. Bene anche Di Gregorio, attento quando chiamato in causa. Sottotono Cambiaso, protagonista in negativo con l’autorete che gli vale una serata da dimenticare.

Nota negativa l’infortunio di Yildiz, costretto al cambio per un problema muscolare a fine primo tempo: le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

Nel complesso, una Juventus solida, cinica e in crescita, che dopo la battuta d’arresto europea si rilancia con decisione in campionato. La cura Spalletti continua a dare i suoi frutti, e la corsa Champions è più viva che mai.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO