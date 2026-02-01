La Juventus espugna il Tardini con un netto 4-1 contro il Parma nel posticipo della 23ª giornata di Serie A e si porta momentaneamente al quarto posto in classifica, a +2 sulla Roma e a una sola lunghezza dal terzo. Protagonista assoluto Bremer, autore di una doppietta e di una prestazione difensiva semplicemente impressionante.

La squadra di Spalletti parte con autorità e passa in vantaggio già al 13’ proprio con il difensore brasiliano, che sfrutta un calcio d’angolo per battere Suzuki. Il Parma prova a reagire, ma la Juve controlla e al 36’ raddoppia con McKennie, sempre puntuale negli inserimenti.

Nella ripresa l’episodio che potrebbe riaprire la gara arriva al 51’, quando Cambiaso infila clamorosamente la propria porta con un autogol inspiegabile. Ma è solo un attimo: tre minuti dopo Bremer firma la personale doppietta ristabilendo le distanze e spegnendo definitivamente le speranze dei ducali. Al 64’ David cala il poker, chiudendo una gara mai davvero in discussione.

Tra i bianconeri spiccano le prove di Kalulu, instancabile sulla fascia e autore di un assist, e di McKennie, ancora decisivo con gol e dinamismo. Bene anche Di Gregorio, attento quando chiamato in causa. Sottotono Cambiaso, protagonista in negativo con l’autorete che gli vale una serata da dimenticare.

Nota negativa l’infortunio di Yildiz, costretto al cambio per un problema muscolare a fine primo tempo: le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

Nel complesso, una Juventus solida, cinica e in crescita, che dopo la battuta d’arresto europea si rilancia con decisione in campionato. La cura Spalletti continua a dare i suoi frutti, e la corsa Champions è più viva che mai.