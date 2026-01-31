Tragedia nel tardo pomeriggio di sabato 31 gennaio a San Possidonio, nella Bassa modenese, dove un bambino di cinque anni ha perso la vita in un violento incidente stradale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 17, all’incrocio tra via Mazza e via Chiavica Mari, dove due automobili si sono scontrate frontalmente.

Il piccolo, di origine cinese e residente in paese con la famiglia, viaggiava sull’auto guidata dal padre, rimasto gravemente ferito. L’uomo è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara, dove è attualmente ricoverato.

Feriti anche gli occupanti dell’altra vettura coinvolta, due cittadini moldavi, che avrebbero riportato lesioni di lieve entità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe avvenuto a velocità sostenuta, ma sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire eventuali responsabilità.

La comunità di San Possidonio è sotto shock per l’accaduto.

Fonte: leggo.it