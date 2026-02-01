Edizione n° 5963

Travolto e ucciso da un'auto: muore un ragazzo di 18 anni al Tiburtino

TRAGEDIA Travolto e ucciso da un’auto: muore un ragazzo di 18 anni al Tiburtino

Sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Febbraio 2026
Cronaca // Primo piano //

Tragico incidente stradale nella serata di sabato nel quartiere Tiburtino, a Roma. Un ragazzo italiano di 18 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’autovettura, morendo sul colpo a causa del violento impatto.

L’episodio si è verificato in via Filippo Fiorentini, all’altezza del civico 7. Sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno avviato i primi rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato investito da una Smart condotta da un uomo di 32 anni, anch’egli di nazionalità italiana. Inutili i tentativi di soccorso: per il 18enne non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato direttamente sul luogo dell’incidente.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro, mentre il conducente è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test tossicologici e alcolemici di rito, come previsto dalla normativa vigente.

Le indagini sono affidate agli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale, impegnati a ricostruire con esattezza le cause e le responsabilità dell’incidente. Ulteriori elementi utili potrebbero emergere dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e dalle testimonianze raccolte.

Lo riporta RomaToday.it

Lascia un commento

«L'amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

LASCIA UN COMMENTO