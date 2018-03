E Casini dixit: “Smettiamola con le polemiche e rafforziamo il partito”

Di:

Foggia – DA un lato, il vice coordinatore del circolo Udc di Ischitella: “Certo che ce n’è di gente stasera”. Dall’altro, un medico foggiano “amico di Angelo [Cera, ndr] ed Eugenio [Iorio]” che sbotta: “Questa è tutta una montatura, i veri protagonisti del nostro partito sono andati via. Ed ora chi ce li ha i voti, noi o loro?”. Sono le dua corda del corpo intimista del partito. Il cucciolo della balena bianca accoglie sul suo vasto dorso la grande base scudocrociata. A capo, “Angelo” e. Il tandem è ricomposto, le voci, potenti, sopite. Troppi strepiti vani, troppe ostentazioni di fronte alla stampa. Troppi conti Ugolini e troppo pochi partigiani. A dispetto della vocazione moderata, gli uddiccini han dato adito ai venti di bufera, cedendo alle polemiche, alle guerre fratricide. Neppure un mese fa, era il 4 febbraio, Cera aveva convocato e presenziato ad una conferenza stampa infuocata, giocata in casa, sul campo della federazione provinciale, in cui chiudeva i conti con l’ex amicodi fatto scacciandolo come una mosca prossima alla coda della vacca. Senza rimpianti.La prima delle discese foggiane di Pierferdi, è il cappello di Angelo sulla sedia del centrismo. Come a voler significare che, tutto quanto è al di fuori di qui, non è da considerarsi democristiano. Un’ammissione che rafforza il suo potenziale in proporzione con l’avvicinarsi della sfida amministrativa. Ma l’ex Presidente della Camera, provato dall’influenza, di sale ne ha parecchio in corpo. Da un lato blandisce i – per ora – fuoriusciti, dall’altro impone il silenzio agli organici, lasciandosi anche andare a qualche velato avvertimento nei confronti del coordinatore provinciale. Resta il fatto che Cera ha l’appoggio incondizionato del centro romano. Se non altro perché “ha saputo rinunciare agli incarichi quando il partito gliel’ha domandato”. Malgrado questo, non può permettersi di sbagliare oltre. “I giovani devono guadagnarsi la pagnotta, perché anche noi vecchietti sappiamo ancora fare politica” ride e nemmeno troppo il leader. Cera annuisce ed annuiscono i 1500, forse 2000 militanti intervenuti da ogni zona della Capitanata. Loro, tutti, hanno puntato sul rituale del rinnovamento, hanno fronteggiato le defezioni contrapponendovi le facce nuove.Una sfida importante ma rischiosa. Sarà per questo che Casini bada bene a non chiudere le porte in faccia agli “altri”. “Mai sputare nel piatto dove si è mangiato fino a ieri. Anche se c’è chi ha fatto scelte contrapposte alle nostre, ciò non significa avere un partito che sia tutti i giorni sui giornali per le questioni interne”. Annotazione in odor di rimbrotto e, nel contempo, funge da sprone. “Se ci sono possibilità di riappacificazione, specie in vista di queste elezioni alle porte, va bene, altrimenti pace” chiosa Casini, quasi sperandovi e lanciando il segnale che, per lo meno, bisognerà tentaci. Il leader bolognese mette il punto sulla questione con un richiamo ai giornalisti. “Mi chiedete del partito in crisi. Eccolo il mio partito, vi piace?” Indica la platea che applaude per quasi sessanta secondi. Ci vuole coraggio per affrontare la dura e lunga lacerazione alle spalle. E l’Udc prova a farlo ripartendo da qui, dal Cicolella pieno, dalla voglia di fare dei giovani. Gargano, Tavoliere, Sub Appennino. Dal training autogeno, dai bagni di folla vagamente retrò. “Abbiamo un Polo da costruire” li incita Casini. Fabrizio Tatarella è seduto in prima fila. Il leader centrista lo menziona. E quella citazione suona d’invocazione a fare presto. Per porre fine alla lunga parentesi berlusconiana con le stesse forze del centrodestra. Già, perché Casini non fa mai riferimento alla sinistra, al Pd, a. Il feeling carezzevole e suadente nato nella sbandierata imminenza delle politiche, oggi si è raffreddato. Doccia ghiacciata anche per, che, meno di una settimana fa, benediceva l’accordo fra moderati e progressisti. Tanto che l’unico passaggio è sul Governatore, “uno che non ha capito che dire di no al progetto disignifica incrementare la disoccupazione. Perché se Marchionne smobilita in Italia, va ad investire in Serbia, in Polonia o chissà dove nel mondo”.Ma prima dell’Italia, vanno fatti gli Italiani. Così, prima ancora del Terzo Polo (“che non sia una ripetizione di quelli esistenti”) “c’è da insediare il partito”. Soprattutto da dargli un’agenda politica, un programma, una progressione strutturale. Tempo previsto per smantellare il cantiere del nuovo centro: un anno. 365 puntelli di certezze. Ed eccole, quelle di Casini. Pierferdi le sciorina in scioltezza. Punto primo: i giovani. Punto secondo: le donne. Punto terzo: il Mezzogiorno. E poi la tassazione delle speculazioni finanziare, la riforma della giustizia, la fine del trattato stipulato con la Libia. All’orizzonte, nessuna possibilità di entrare nel Governo Berlusconi: “Se Berlusconi pensa che sia tutta una questione di compravendita, di tre parlamentari in più, allora vada avanti”. Noi non la vediamo in questo modo”. Perché “noi non vogliamo incarichi, non abbiamo prezzo. Il nostro prezzo è il prezzo dei nostri ideali. Ed i nostri ideali – categorizza Casini – non sono in vendita”.Eppure, malgrado le aperture di Casini, a chiudere le porte, prima di lui, era stato proprio. Un Cera apparso raggiante e sorridente. Saluta, applaude il suo popolo, presenta al capo il conto con impresse, sopra, le cifre di. Il primo, transitato nell’Udc di sponda dal Pdl. Il secondo, addirittura proveniente da una (fugace) esperienza in seno a La Destra di. È su di loro che il coordinatore si gioca la partita. Sui loro consensi, sulla loro capacità di attrarre voti, di spostare masse di schede elettorali. Altra roba rispetto a “chi ostenta gioielli di famiglia, per altro ammuffiti” (voleva dire ossidati?) o “segretari di partito sciagurati, scomparsi dalle nostra fila tutto d’improvviso”. Non cita una sola volta l’Unione di Capitanata. Quasi nel nome fosse contenuta una qualche strana alchimia, un qualche incantesimo nero e stregato capace di paralizzare chi lo pronuncia. Che il nuovo Udc, quello di “Angelo”, vuole e deve vincere.