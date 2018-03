Di:

Archiviazione Pirp Manfredonia, Pd: i fatti ci hanno dato ragione ultima modifica: da

Manfredonia – IL Magistrato ha archiviato gli atti del procedimento nei confronti degli amministratori della passata consiliatura e tecnici del Comune, relativi al Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (PIRP) dell’area CB5 e 1° Piano di Zona, ritenendo non sussistenti i reati contestati di falso e abuso d’ufficio.“Si chiude, speriamo definitivamente, una vicenda che si è trascinata per anni per l’insistenza di alcuni cittadini residenti a monte della zona interessata dall’intervento di rigenerazione, che si sono opposti a questo progetto solo per l’interesse di lasciare libera dall’ edificazione l’area limitrofa alle proprie abitazioni. Avevamo riposto alcuni mesi fa, in polemica politica con il PdL cittadino, piena fiducia nell’operato della magistratura, certi della correttezza degli amministratori e degli altri soggetti coinvolti nella vicenda”.“I fatti ci hanno dato ragione, ed ora auspichiamo una rapida attuazione del programma di rigenerazione, che permetterà di investire sul nostro territorio fondi pubblici e privati che riqualificheranno l’area dal punto di vista urbanistico e ambientale”. Lo dicono in una nota i referenti delRedazione Stato