Prende il via oggi, 1 marzo, e durerà fino al 30 settembre, la campagna a sostegno di Legambiente per la pulizia delle spiagge contro l’inquinamento marino. Collegandosi al sito www.puliamolespiagge.it si può scegliere la propria spiaggia preferita tra le 20 candidate e le 10 più votate saranno pulite dal volontari di Legambiente nel corso dell’estate. Ogni anno negli oceani finiscono tra 8 e 12 milioni di tonnellate di rifiuti soprattutto di plastica: un intero camion al minuto. Secondo le più recenti proiezioni scientifiche, nel 2050 in mare ci saranno più rifiuti di plastica che pesci; il Mediterraneo è una delle aree più colpite al mondo: secondo l’Unep, l’Agenzia delle Nazioni Unite per la protezione dell’ambiente, ogni giorno finiscono in mare 731 tonnellate di rifiuti. La campagna “Puliamo le spiagge” è promossa da Procter & Gamble e Carrefour: fino al 30 settembre 2018, acquistando in un unico scontrino 3 prodotti P&G, per ogni scontrino inserito, saranno donati 3 euro a Legambiente per la pulizia delle spiagge.

Le 20 spiagge proposte sono:

Lido di Classe (RA) – Riserva Naturale Statale “Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano “, Spiaggia a nord del “Lido di Volano” Comacchio (Fe), Spiaggia di San Nicolò al Lido di Venezia , Spiaggia della Brussa, Valle Vecchia – Caorle (VE), Spiaggia della Maddalusa, San Leone – Agrigento, Spiaggia di Punta Barcarello, Palermo, Oasi dunale, Capaccio (Sa), La spiaggia della Chiaia, Forio D’Ischia (Na), Oasi dei Variconi, Castel Volturno (CE) , Spiaggia di Siponto, Manfredonia, Spiaggia di Genova Voltri (GE), Spiaggia di Vernazzola, Genova – Sturla, Spiaggia di Giorgino oltre il Porto Canale, Cagliari, Spiaggia di Giorgino al Villaggio Pescatori, Cagliari, Spiaggia di Solanas, Sinnai (CA), Spiaggia delle Capanne, Principina a Mare – Grosseto, Spiaggia di Ricortola, Marina di Massa, Lido dei dei Pini, Anzio, Spiaggia di Capocotta, Roma,

Spiaggia di Capo Bruzzano, Scogliera di Africo – Bianco (RC).

fonte http://www.ansa.it

