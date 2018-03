Galleria "Monte Saraceno", archivio (statoquotidiano)

Di:



Sabato 3 marzo dalle 9.30 nei pressi dell’ingresso della galleria ”Monte Saraceno” ci sarà un sit-in di protesta per chiedere all’ANAS chiarimenti sui tempi di chiusura (della durata di tre mesi) e sulle modalità con le quali verranno effettuati i lavori di manutenzione e adeguamento del tratto compreso tra il km 0,000 ed il km 2,760, tra i territori comunali di Monte Sant’Angelo e Mattinata. Gli organizzatori del raduno chiedono alla popolazione di intervenire in tanti, silenziosi e ragionevoli, armati di pazienza e buon senso, senza l’intenzione di creare polemiche ma armarti solo di buona volontà di una Comunità che chiede rispetto per i propri cittadini. Fonte www.mattinata.it pubblicità

Chiusura galleria “Monte Saraceno”, monta la protesta. “Rispetto per i cittadini” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.