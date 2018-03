Innovapuglia, Marmo “Crisi sindacale e società senza governance”

Di:

Bari. “L’incertezza di un’amministrazione che non ha segnato un preciso percorso da compiere, si fa sentire sulla testa dei lavoratori: ad Emiliano andrebbe ricordato che InnovaPuglia non è solo un poltronificio dove sistemare i suoi amici, ma ci sono cittadini che lavorano e che vanno rispettati, oltre che una missione pubblica da realizzare”. Lo dichiara il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo, commentando lo stato di agitazione indetto dalle rappresentanze sindacali dei dipendenti dell’agenzia regionale. “Perché trascinare all’infinito queste vertenze?”, aggiunge.

“L’impressione è che Emiliano abbia un problema anche sul fronte operativo di questa agenzia e che non sappia che forma organizzativa darle: non si hanno idee o sono poche e confuse? La Giunta pensa di trasformare, come successo per Acquedotto Pugliese, anche questa società in una multiservizi, affidando compiti che esulano dalle competenze della Regione? Chi lo sa. Certo è che ad oggi l’attività dell’ente sembra sospesa e manca una governance forte che la guidi. Nel frattempo, però, -conclude Marmo- non si può fomentare la protesta rinviando tutti gli incontri convocati. Comportamento incomprensibile che scuote la serenità dei dipendenti gratuitamente”.