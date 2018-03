(immagine d'archivio, carabinieri del NaS)

I Carabinieri del NAS di Foggia, a conclusione di attività di indagine, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria i titolari di due farmacie agricole della Capitanata per ricettazione, in quanto nella gestione della propria attività avevano acquistato e commercializzato barbatelle di vite innestate ed espiantate riportanti cartellini di certificazione varietale contraffatti. Redazione StatoQuotidiano.it Nas Foggia: denunciati titolari 2 farmacie agricole ultima modifica: da

