“Il pensiero come l’oceano non lo puoi bloccare”

Manfredonia, 1 marzo 2018. Il primo marzo di sei anni fa moriva Lucio Dalla, artista completo che ha saputo incantare con la sua musica, una crescita la sua che lo ha portato a rendere magico e personale tutto ciò che si accingeva a creare; musica leggera che riusciva ad elevare ad un livello superiore grazie a quella sensibilità rara che dagli esordi lo ha contraddistinto.

Un successo con un crescendo di proseliti nonostante il suo essere artista ricercato e raffinato nei testi e nelle scelte compositive, semplicità che nascondeva passione e preparazione culturale; la sua produzione artistica ha attraversato numerose fasi: dalla stagione beat alla sperimentazione ritmica e musicale, fino alla canzone d’autore arrivando a varcare i confini dell’opera e della musica lirica, conosciuto anche all’estero ed infatti alcune sue canzoni sono state tradotte e portate al successo in numerose lingue.

Impossibile scordare il suo legame sempre rinnovato con il Gargano e in particolare con Manfredonia in cui passò periodi di vacanza dovendo seguire la madre che qui si recava per motivi di lavoro; numerose le foto che lo ritraggono sulle spiagge sipontine negli anni dell’infanzia in compagnia di quegli amici del posto la cui amicizia è sempre restata viva.

Non a caso la copertina del suo 45 giri ‘4/3/1943 il fiume e la città’, data della sua nascita, vede in copertina uno scorcio di Manfredonia così come appariva nei primi anni ‘50.

“È stato durante le mie vacanze da emigrante alla rovescia che è avvenuta in me la spaccatura tra due diversi modi di vivere. Così oggi mi ritrovo con due anime: quella nordica (ordinata, efficiente, futuribile, perfezionista, esigente verso sé e verso gli altri) e quella meridionale (disordinata, brada, sensuale, onirica, mistica). È nel sud che sono diventato religioso, di una religiosità forsennata, irrazionale, pagana”, così amava raccontare il suo forte trasporto verso la terra che tanto ha dato alla sua esistenza fino a trascorrere tutte le estati nel paradiso delle Isole Tremiti dove aveva anche uno studio di registrazione.

“Mi sento profondamente manfredoniano”, amava ripetere e queste sono state le parole scelte per la gigantografia che campeggia sulla parete del Teatro Comunale di Manfredonia a lui meritatamente intitolato; inoltre presto si potrà ammirare, come si legge direttamente dal profilo facebook del sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi, un’opera realizzata dal maestro Carmelo Susinni per Milano Expo 2015 e che sarà collocata nelle vicinanze di Largo Diomede dal titolo ‘Lucio e il mare’ e che sottolinea ancora una volta l’amore profondo che il cantautore aveva con le garganiche distese blu testimoniato in tante sue canzoni, prima fra tutte ‘Com’è profondo il mare’.

“…Certo

Chi comanda

Non è disposto a fare distinzioni poetiche

Il pensiero come l’oceano

Non lo puoi bloccare

Non lo puoi recintare

Così stanno bruciando il mare

Così stanno uccidendo il mare

Così stanno umiliando il mare

Così stanno piegando il mare…”

A cura di Libera Maria Ciociola

