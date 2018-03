Riuniti. (H)Open day dedicato alla Ginecologia

Di:

Foggia, 1 marzo 2018. Onda, in occasione della Festa della Donna che si celebra l’8 marzo, promuove un (H)Open day dedicato alla ginecologia.

Gli ospedali del nuovo network Bollini Rosa, premiati a Roma lo scorso dicembre, aderenti al progetto, offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi.

Obiettivo della giornata sarà migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne in ambito ginecologico e in particolare verso i fibromi uterini, tra le patologie ginecologiche benigne più diffuse e che colpisce circa 3 milioni di donne nel nostro paese. Spesso sono diagnosticati nel corso di controlli di routine e in circa la metà dei casi sono asintomatici. Nel restante 50% dei casi sono però responsabili di manifestazioni anche importanti che incidono negativamente sulla qualità della vita delle donne.

In occasione dell’(H)-Open day sarà distribuita una pubblicazione dedicata proprio ai fibromi uterini, una breve guida per informarsi e capire cosa fare, già scaricabile gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it).

I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.

L’(H)-Open day è promosso da Onda col patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO). “La Festa della donna ci è sembrata l’occasione migliore per offrire alle donne la possibilità di usufruire di servizi gratuiti in ginecologia”, spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda.“ Il focus sui fibromi uterini ci permette di fare il punto su una patologia benigna ma molto diffusa, che può avere effetti invalidanti per chi ne soffre”.

“La terapia medica dei fibromi uterini è finalmente una realtà per tutte quelle donne per cui è importante evitare la chirurgia o ridurla al massimo in preparazione di una gravidanza, ma anche per affrontare gli anni della pre menopausa, in modo più sereno, senza le angosce delle emorragie, dei dolori e delle irregolarità mestruali e con un netto miglioramento della qualità della vita”, spiega Rossella Nappi, Professore Associato Sezione di Clinica Ostetrica Ginecologica, IRCCS Policlinico S. Matteo, Università degli Studi di Pavia. “Senza dimenticare che dati molto recenti suggeriscono che rimuovere l’utero prima della menopausa per una patologia benigna come il fibroma uterino, anche conservando le ovaie, aumenta il rischio cardiovascolare e metabolico, soprattutto se questo avviene in età troppo precoce”.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it

Il Policlinico “Ospedali Riuniti” di Foggia, premiato a dicembre dello scorso anno con due Bollini Rosa, darà il suo supporto all’iniziativa (H)Open day fornendo i seguenti servizi:

Tipologia di servizio: Visite

Data: 8/03/2018

Titolo: Visita Ginecologica

Ulteriori informazioni: Raccolta dati anamnestici, Valutazione precedenti esami, Valutazione clinica con visita ginecologica nel particolare dedicata a donne con sintomatologia o problematica relativa a Fibroma uterino.

Orario: 09:00 – 12:00

Luogo: Ambulatorio visite Ginecologia Piano Terra Maternità

Prenotazione Obbligatoria: Sì

Telefono per prenotazioni: 3497886310

Note sulla prenotazione obbligatoria: telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Specificare che si tratta dell’iniziativa “Bollini Rosa”.

Tipologia di Servizio: Esami.

Data: 08/03/2019

Titolo: Ecografia Ginecologica

Ulteriori informazioni: Esame Ecografico transvaginale o transaddominale rivolte alle pazienti affette da Fibromi dell’utero o sintomatologia ad essi connessa.

Orario: 09.00 – 12.00

Luogo: Ambulatorio di Ginecologia Universitaria piano terra.

Prenotazione Obbligatoria: Sì

Telefono per prenotazioni: 3497886310

Note sulla prenotazione obbligatoria: Telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Tipologia di Servizio: Visite

Data: 08/03/2018

Titolo: Visita Ginecologica

Ulteriori informazioni: Pazienti con fibromi dell’utero

Orario: 09.30 – 11.30

Luogo: Ambulatorio Ginecologia

Prenotazione Obbligatoria: Sì

Telefono per Prenotazioni: 3497886310

Tipologia di Servizio: Incontro aperto alla popolazione

Data: 08/03/2018

Titolo: Ambulatorio cardiomiopatia da stress

Ulteriori Informazioni: Visite, Consulenza ultraspecialistica, Follow up, Ecocardiogramma doppler, Ecocardiogramma 3D, Speckle tracking, ecc

Orario: 09.00 – 12.00

Luogo: cardiologia universitaria

Prenotazione obbligatoria: Sì

Telefono per prenotazioni: 3316451880

Tutte le tipologie di servizi saranno a titolo gratuito.