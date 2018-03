Strade dissestate, sindaco Roseto “Non andremo a votare”

Di:

Foggia. Tutta l’amministrazione comunale di Roseto Val Fortore, un piccolo borgo di mille abitanti sui Monti Dauni, nel Foggiano, non andrà a votare domenica 4 marzo. “Una decisione presa per protestare – come spiega il sindaco, Lucilla Parisi, eletta con la lista civica Uniti per cambiare – contro i governanti che ci hanno abbandonati non interessandosi delle nostre esigenze”.

fonte bari.repubblica.it