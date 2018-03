Usura – estorsione,5 arresti a Foggia (FOTO-VIDEO)

PH ENZO MAIZZI, FOGGIA 01.03.2018

Foggia, 1 marzo 2018. Polizia e Guardia di Finanza di Foggia, coordinati dalla Procura di Foggia, hanno eseguito stamani un’ordinanza di custodia cautelare a carico di un gruppo di Rocco Tocco, classe ’55, Vasile Paisa, rumeno classe ’81, Michele De Leo, classe ’76, Rosa Sciusco, classe ’80 e Michele Ragno, classe ’76, quest’ultimo appartenente al clan Sinesi-Francavilla. I 5 uomini sono accusati a vario titolo di “usura, estorsione e violazione della legge bancaria”. FOTOGALLERY ENZO MAIZZI















