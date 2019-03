Autobus preso a sassate, vandali seminano il panico a Foggia

Di:

L’ultimo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio in viale Michelangelo, nei pressi della Biblioteca Comunale. Qui un gruppo di ragazzi, lanciando delle pietre contro un pullman in corsa delle Ferrovie del Gargano, ha scheggiato e infranto il vetro su un fianco del mezzo. Tanta paura, ma per fortuna nessuno tra autista e passeggeri ha riportato lesioni fisiche. Purtroppo, a detta dell’azienda, non è questo il primo caso.

Nelle ultime settimane si sono registrati almeno una decina di episodi simili che hanno interessato anche le vetture di un’altra ditta di trasporto comunale, l’Ataf. Il 18 e il 20 febbraio, infatti, due autobus in via Imperiale (Linea 7) e in viale Europa (Linea 16) sono stati presi a sassate da una banda di ignoti. La bravata ha provocato la rottura dei vetri e la conseguente soppressione delle due linee. L’accaduto è stato segnalato in una lettera rivolta al sindaco e scritta dalla stessa azienda.

fonte http://www.ilgiornale.it/news/cronache/autobus-preso-sassate-vandali-seminano-panico-foggia-1654601.html