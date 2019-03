Dall’Ipssar di Vieste alle stelle Michelin, il percorso dello chef Ferrantino di Mattinata

Di:

Stella Michelin per un locale gestito da Matteo Ferrantino, giovane chef di Mattinata. Si è così avverato il sogno del 39enne, dopo anni di studio e lavoro in giro per l’Europa. Dopo la frequenza dell’Istituto professionale alberghiero “Enrico Mattei” di Vieste, Ferrantino si è fatto le ossa in vari ristoranti, spaziando dall’Inghilterra alla Germania, ma anche in Portogallo e Austria.

Un anno fa, ad Amburgo, ha aperto il locale “Bianc Restaurant” in omaggio a Mattinata, la farfalla bianca del Gargano, e nelle scorse ore è stato insignito della prima stella Michelin 2019. La cerimonia di consegna si è svolta a Berlino.

FONTE https://www.garganotv.com/2019/03/01/dallipssar-di-vieste-alle-stelle-michelin-il-gratificante-percorso-dello-chef-matteo-ferrantino-di-mattinata/