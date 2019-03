De Leonardis “La Galleria Passo del Lupo ancora chiusa”

Di:

Nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis

“La Galleria Passo del Lupo, che collega l’estremo nord della Puglia, i Monti Dauni, alla Campania e al Molise, è stata interdetta al traffico dal novembre scorso per lavori di ammodernamento e messa in sicurezza. Con notevoli disagi per i Comuni limitrofi e per la circolazione, in un territorio già penalizzato per la viabilità oltre ogni soglia di decenza, in mesi invernali come sappiamo caratterizzati da un clima inclemente.

E alla vigilia dell’attesa riapertura, l’Anas ha comunicato improvvisamente un ulteriore stop, per una grave lesione alla volta della galleria stessa, con relativi, altri due mesi di lavori in cantiere. Una situazione inaccettabile e insopportabile, che non può essere sostenuta dai soli sindaci dei Monti Dauni e dal presidente della Provincia di Foggia, finora sistematicamente ignorati e beffati.

Per questo chiedo all’assessore Giannini di far valere il ruolo e l’autorità della Regione in questa vicenda, in difesa di una comunità dimenticata e abbandonata a se stessa; e ai parlamentari eletti sul territorio del Movimento 5 Stelle di sollecitare il loro ministro Toninelli, e fare chiarezza su quanto fatto e soprattutto non fatto dai tecnici dell’Anas in questi mesi, anziché concentrarsi solo sul web e sulle varie votazioni online. I Monti Dauni fanno ancora parte della Puglia, almeno geograficamente e istituzionalmente, e l’arteria sulla statale 17 è di importanza strategica per i collegamenti con le regioni limitrofe.

In attesa di decisioni e consultazioni sulle grandi opere, garantire almeno quelle piccole, e in tempi decorosi, dovrebbe essere il minimo sindacale da parte di un Governo autodefinitosi ‘del popolo’, ma che ogni giorno si caratterizza come un’entità ‘contro il popolo’, sempre più distinta e distante”.