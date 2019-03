Prete abusò bambino,denuncia dopo 30 anni

Di:

(ANSA) – BARI, 1 MAR – Un prete della provincia di Lecce avrebbe abusato a lungo di un bambino di nove anni. I fatti risalirebbero a 30 anni fa. E la vittima, che ora ha 40 anni e vive all’estero con la sua famiglia, ha deciso di denunciare l’accaduto, secondo quanto riportano alcuni giornali locali, sporgendo querela e raccontando gli abusi subiti in un post su Facebook. Sul caso la Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta in cui il sacerdote è indagato per violenza e abusi sessuali su minori. E ci sarebbero anche altre vittime. Anche gli abusi su altri minori risalirebbero alla fine degli anni ’80. A sollevare il caso per prima è stata ‘Rete L’Abuso’ che ha pubblicato sul proprio sito l’audio di quella che l’associazione ritiene sia una telefonata, avvenuta nel 2016, tra il sacerdote e la sua vittima, in cui il prete cerca di giustificare gli abusi come gesti di affetto.