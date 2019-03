Reddito dignità, stop domande Regione Puglia

Di:

Da stamattina non sarà più possibile, temporaneamente, presen­tare domande per il Reddito di dignità pugliese. Lo ha stabilito la giunta, nell’attesa del coordinamento tra le misure di assistenza regionali e il Reddito di cittadinanza del governo Conte per il quale, invece, le domande dovrebbero aprirsi il 6 marzo. Lo stop alle richieste del Red non riguarda alcune categorie particolari: i genitori separati che risultano senza reddito e senza fissa dimora, le donne che sono state vittime di violenze e le persone che per una difficoltà ap­plicativa nel calcolo della situazione reddituale equivalente – si sono ri­trovate escluse sia dal Red sia dal Rei del governo Renzi, e che ora potranno invece avanzare domanda per il Reddito di dignità. Sono escluse dallo stop anche le domande che verranno presentate d’ufficio dai Servizi sociali dei Comuni a fronte di particolari si­tuazioni di fragilità dei nuclei fami­liari.

La scelta, spiegano dalla Regione, è stata presa per non creare confusione tra i cittadini, anche perché l’Inps deve disattivare l’attuale piattaforma informatica utilizzata dai Comuni per l’istruttoria del Red e deve attivare un portale ad hoc per le domande relative al Reddito di cittadinanza. Dal 1° mar­zo, peraltro, anche i pagamenti bi­mestrali del Red verranno effettuati per bonifico direttamente dalla Re­gione per conto degli Ambiti terri­toriali, e non più attraverso un accredito sulla carta acquisti dell’Inps.

L’assessorato al Welfare dovrà dun­que procedere a una revisione com­pleta dello strumento di sostegno al reddito, per fare in modo che si integri con il Reddito di dignità e che non ci siano doppioni: nessuno potrà otte­nere entrambi i sussidi. Con l’occa­sione, il Red verrà allargato per in­cludere altre categorie a rischio di povertà: i disabili tra i 18 e i 64 anni che non hanno supporti familiari e che devono essere inseriti in un per­corso «dopo di noi», le persone che hanno in famiglia un parente con la necessità di assistenza specializzata (caregiver), e le persone nel cui nucleo familiare figurano tre o più minori. Tre nuove categorie che vanno ad alleviare, almeno in parte, le necessità non coperte dall’assegno di cura e che dovranno essere definite in relazione ai limiti di reddito. Il Reddito di dignità della Puglia, lanciato a luglio 2016 con l’utilizzo dei fondi europei, prevede fino a 600 euro mensili a fronte della sottoscrizione di un patto di inserimento lavorativo che impegna il proponente a svolgere de­terminati compiti, anche di pubblica utilità.

http://www.retegargano.it/index.php/notizie/societa/item/63613-reddito-di-dignita-stop-domande-la-regione-puglia-congela-temporaneamente-le-nuove-richieste-di-sussidio-per-coordinarsi-con-quelle-previste-dalla-normativa-nazionale?fbclid=IwAR1XHmeXjSinN-Ah07m1l7iHGLxs8ZYjOsjl-PkRc-Q89bd1i5G4rfg4kmk