Bonifica discarica Giardinetto, Manna “Facciamo un minimo di chiarezza”

Troia, 01 marzo 2020. Bonifica discarica Giardinetto: replica dell’attivista del Meetup 5 Stelle, Grazia Manna, al sindaco del Comune di Troia, Avv. Leonardo Cavalieri.

“Nell’articolo riportato sulla testata StatoQuotidiano.it, del 29 febbraio 2020, il Sindaco del Comune di Troia, avv. Leonardo Cavalieri, mediante una richiesta di rettifica a quanto da me scritto in precedenza, non riusciva a trovare nulla di più opportuno che accusare la scrivente, Grazia Manna, di “sparare nel mucchio, di non aver approfondito adeguatamente lo studio dei documenti, accuse infondate, contenuti errati, titoli urlati e di raccontare fatti e notizie incomplete, quando non rispondenti alla realtà…’’. Mi ha fortunatamente risparmiato la “paternità” delle piaghe bibliche e la diffusione del coronavirus e di questo, intanto, lo ringrazio. Asseriva inoltre che la sottoscritta avrebbe lanciato delle “accuse” (secondo il suo personale dire e pensare), senza documentarmi ed informarmi sui motivi dei ritardi accumulati e lamentati”.

“Procediamo con ordine”, scrive Grazia Manna. “Nell’articolo riportante quanto da me in precedenza scritto, semplicemente riportavo che “L’Amministrazione comunale ha già accumulato sei mesi di ritardo rispetto agli impegni assunti, il 2 febbraio 2019, col Disciplinare Regolante i Rapporti tra Regione Puglia ed il Comune di Troia, art. 4 “Cronoprogramma dell’intervento“.

Per giustificare quanto sopra avevo già volutamente allegato una foto relativa alla prima “facciata” del disciplinare, scritto e controfirmato, tra REGIONE PUGLIA e COMUNE DI TROIA, laddove al comma 1 dell’art. 4 dello stesso atto regolante il cronoprogramma degli interventi da espletare lo stesso Comune di Troia, per firma del Sindaco attualmente in carica, si assumeva degli obblighi precisi da ottemperare a scadenze precise.

Nella sua missiva di risposta, il Sindaco di Troia stesso ammetteva di suo pugno che “… i ritardi accumulati sono il frutto di una burocrazia isterica e assurda… le scadenze non sono state rispettate (sul perché, mi consenta il Sindaco ma questo è suo preciso onere, dal momento che è lui il depositario di tutta la verità burocratica)’’. Ed infatti bene ha fatto a ragguagliarci in merito a tutti i contrattempi burocratici e tecnici che nel frattempo sono intervenuti ed hanno di fatto rallentato tutta l’azione, oltre il rispetto di tutte le procedure da espletare nei tempi concordati. Di questo, almeno, mi sento di ringraziarlo.

Di fatto, quindi, non accuso il Comune di chissà quale scandalo! Il non rispetto della tempistica è un dato di fatto, ammesso tra l’altro dallo stesso Cavalieri ed il disciplinare, è un atto dove le uniche due parti costituenti sono Regione Puglia e Comune di Troia, per cui quest’ultimo, è scritto testualmente, ‘’SI IMPEGNA NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI…’’.

“Domanda: dal momento che l’onere di rispettare tali prescrizioni nei tempi previsti era del Comune di Troia o (magari) della scrivente e “cattiva accusatrice” Grazia Manna? A chi spettava adempiere nei tempi previsti? Da qui il titolo del mio comunicato stampa ‘’SIAMO IN RITARDO SULLA TABELLA DI MARCIA DELLA BONIFICA DELLA DISCARICA DI GIARDINETTO”. L’Amministrazione comunale ha già accumulato sei mesi di ritardo rispetto agli impegni assunti, il 2 febbraio 2019, col Disciplinare Regolante i Rapporti tra Regione Puglia ed il Comune di Troia, art. 4 “Cronoprogramma dell’intervento” pare risultare assolutamente corretto e non intendevo, in alcun modo, accusare nessuno nello specifico, tanto che, a riprova, a conclusione scrivevo testualmente “…Per questa battaglia di civiltà e di tutela della salute ci siamo spesi in tanti: i cittadini di Giardinetto, di TROIA, dei Comuni limitrofi, associazioni ambientaliste e giornalisti. La nostra battaglia ha un unico obbiettivo: eliminare dalla nostra vista i rifiuti tossici che hanno provocato in 20 anni lutti e gravi danni economici…”

“Riguardo al paragrafo, invece, in cui il Sindaco afferma che “La voglia di protagonismo spinge a parlare, a raccontare cose che non hanno fondamento. L’ultimo caso narrato dalla signora Manna riguarda i 100 mila euro di finanziamento per la caratterizzazione dei rifiuti stoccati a Giardinetto che, sempre secondo la signora Manna, sarebbero frutto dell’impegno dei 5Stelle…”, voglio e devo allegare alla presente una istanza del 21 gennaio 2016, della quale il Primo Cittadino probabilmente non sarà venuto a conoscenza, che spiega perfettamente come l’impegno del Movimento 5 Stelle in quel caso specifico è stato concreto ed evidente, dimostrato e documentato”.

Perché se lo diciamo, lo facciamo, noi. Pertanto, non soltanto alla luce di quanto appena evidenziato non trovo onestamente motivo di dover rettificare alcunché di quanto da me in precedenza scritto, ma inviterei il Cavalieri, piuttosto, a non vedere sempre voglie di protagonismo altrui, e a prescindere, nella sottoscritta una “nemica evergreen”, soprattutto quando è lampante che l’oggetto e l’obiettivo unico delle mie azioni, come già abbondantemente ribadito, è che tutto vada come deve, nell’interesse dei cittadini, della loro salute e della salute dei nostri territori.

E nel rispetto degli impegni presi, da parte di chi ne ha l’onore e l’onere. Il Sindaco ha certamente sbagliato destinatario in quanto avrebbe dovuto scrivere, non riferendosi alla sottoscritta, ma direttamente alla “spettabile BUROCRAZIA” che gli avrebbe fatto perdere 6 mesi, mettendolo in cattiva luce, mostrando i suoi limiti e quelli del suo staff che non avrebbero calcolato, come fanno altri più esperti in materia, anchei tempi burocratici.

Grazie infinite direttore!”, conclude Grazia Manna.

