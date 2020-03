Bruno Mondelli (Arte in Arco) “Carnevale, scoperto spirito associativo volontario dei manfredoniani”

, 01 marzo 2020. “Carnevale sul viale del tramonto o l’inizio di una nuova vita? Mai come quest’anno potremmo dare una svolta alla situazione di stallo in cui è scivolata la più importante manifestazione della nostra città, il Carnevale.

La svolta si chiama: programmazione. La mia proposta è quella di far sedere attorno ad un tavolo, tutte le persone che hanno a cuore le sorti di questa città e ripartire proprio da quella che sembra la meno adatta a programmare il futuro di Manfredonia. Mai come quest’anno ho visto tanta partecipazione popolare volontaria, ognuno di noi ha dato quello che ha potuto, senza nulla chiedere in cambio, ho scoperto nei manfredoniani lo spirito associativo/volontario che non immaginavo possibile, credo che in fondo siamo un popolo che merita molto di più, e che sta solo a noi dimostrarlo. Uniti si vince”.