Coronavirus. Emiliano annuncia “Nuovo caso positivo in Puglia”

, 01 marzo 2020. Il Laboratorio di riferimento regionale ha rilevato oggi un nuovo caso positivo diin Puglia. Si tratta di un uomo di 29 anni che lavora in Lombardia. Il test verrà domani trasmesso all’Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza. Dalle prime informazioni riferite dal paziente ai sanitari l’infezione sarebbe stata contratta nella sede di lavoro in Lombardia.ha avviato l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche e l’attività di contact tracing per provvedere all’isolamento fiduciario domiciliare di eventuali contatti stretti.

Appena l’ufficio di Prevenzione avrà terminato le indagini anamnestiche ed epidemiologiche seguirà nuovo comunicato. Sono invece risultati negativi gli altri 5 tamponi analizzati oggi dal Laboratorio per SARS-CoV-2 in tutta la regione. Quotidianamente vengono comunicati a Ministero e protezione civile i dati sui casi sospetti e gli accertamenti in corso. Inoltre, a partire da oggi, i casi positivi devono essere inseriti nella piattaforma web “Sorveglianza COVID-19” dell’Istituto Superiore di Sanità. L’attenzione continua a rimanere ai più alti livelli, in particolare alla luce di questo nuovo caso.

La situazione in Italia: 29 febbraio 2020, ore 18.00: POSITIVI 1049 – DECEDUTI 29 GUARITI 50 Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 1049 persone risultano positive al virus. Il numero di contagiati nelle singole Regioni è il seguente: in Lombardia sono 615, 217 in Emilia-Romagna, 191 in Veneto, 42 in Liguria, 13 in Campania, 11 in Piemonte, 11 in Toscana, 11 nelle Marche, 6 nel Lazio, 4 in Sicilia, 4 in Puglia, 2 in Abruzzo, 1 in Calabria e 1 nella Provincia autonoma di Bolzano. I pazienti ricoverati con sintomi sono 401, 105 sono in terapia intensiva, mentre 543 si trovano in isolamento domiciliare. Le persone guarite sono 50. I deceduti sono 29, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Gazzetta del Mezzogiorno “Stop ai voli Bari Istanbul”. “La Turkish Airlines ha annunciato di aver temporaneamente cancellato tutti i voli per l’Italia a causa dell’epidemia di coronavirus a partire dal 1 marzo. In un comunicato, la compagnia di bandiera ha dichiarato che il divieto di volo avrebbe avuto effetto immediato. La decisione è giunta dopo la direttiva del centro per il controllo e la prevenzione delle malattie di Atlanta, Usa, che raccomanda ai viaggiatori di evitare qualsiasi viaggio non necessario in Italia”.