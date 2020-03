Foggia, nel marzo di 25 anni fa l’omicidio di Marcone. Daniela ricorda

. Sono trascorsi quasi 25 anni dall’omicidio di, direttore al tempo dell’Ufficio del Registro di Foggia. “La storia di Francesco Marcone – come scrisse in una nota Libera – è legata alla storia della città di Foggia: dalle carte processuali è emerso che Marcone si contrappose alla speculazione edilizia e ad affari illeciti che ruotavano attorno al suo ufficio. Pagò con la vita la sua onestà e il suo senso del dovere“.

Così la figlia Daniela sui social “1 marzo. Entro in punta di piedi nel mese in cui 25 anni fa, nel suo ultimo giorno, ti hanno strappato a noi. Abbiamo convissuto con il dolore e l’assenza, anche di verità piena sulla tua morte. È stato pesante, assai, ai limiti del sopportabile“.

“In quel 1995 il mese di marzo ci apparve condannato per sempre, quasi a volerlo eliminare dallo scorrere dei mesi. Poi sapemmo, nel 1996, che proprio in quel mese, il 21 marzo primo giorno di primavera, sarebbero state ricordate tutte le vittime innocenti delle mafie, grazie alla giornata pensata dalla rete di Libera contro le mafie. Anche tu, papà. Perché sei rimasto il mio papà, come se da quel 31 marzo in cui ci siamo salutati, tra noi nessun tempo è trascorso. E sentire il tuo nome tra i nomi, ogni 21 marzo, ci ha permesso di conservare una speranza di cambiamento. Tu non tornerai, questo fu atrocemente chiaro, ma quella giornata per tutti, vittime di ogni terra italiana e oltre, ci ha reso meno vittime, permettendoci di alzare la testa dal petto”.

